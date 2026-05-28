در پیام تبریک به مناسبت عید سعید قربان، دکتر محمدباقر قالیباف بر ضرورت همکاری منسجم بین کشورهای اسلامی بدون حضور نیروهای خارجی تأکید کرد و نقش این همبستگی را در مقابله با تهدیدات منطقهای و رسیدن به صلح و امنیت بیان کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام تبریک خود به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید قربان ، ضرورت تقویت فضای همکاری بین کشورهای اسلامی را بدون هیچ گونه دخالت خارجی مورد تأکید قرار داد.
او گفت که ایجاد بستری منسجم برای همکاری، نه تنها به تقویت قدرت همبستگی امت اسلامی کمک میکند، بلکه میتواند نقش کلیدی در حل بحرانهای منطقهای ایفا نماید. در این پیام، دکتر محمدباقر قالیباف با تأکید بر ارزشهای ایثار، اخلاص و بندگی، به همه ملل اسلامی سالی سرشار از صلح و امنیت را آرزو کرد و بر این نکته تأکید کرد که همبستگی و همدلی در برابر تهدیدات خارجی، به ویژه تهدیدات مربوط به رژیم صهیونیستی و حمایتکنندگان آن، میتواند منجر به پیروزیهای استراتژیک شود.
در ادامه پیام، رئیس مجلس به یاد شهدای ایثارگران جوانی اشاره کرد که در طول ۴۰ روز درگیری مستقیم نظامی با متجاوزان، به شهادت رسیدند. او افزون بر یادبود این شهدای گرامی، به رهبری والای امام خامنهای بهعنوان نماد وحدت و دفاع از مردم مظلوم فلسطین اشراقی کرد و گفت که آموزههای دینی این رهبری، همواره مردم ایران را به دوستی با همسایگان، برادری با آزادیخواهان مسلمان و مقاومت در برابر ظلم و ستم فراخوانده است.
از این رو، ایران در مواجهه با تجاوزهای جرمی ایالات متحده و اسرائیل، با اتخاذ استراتژیهای نظامی و دیپلماتیک، توانست با شکست سنگینی متجاوزان مواجه شود؛ پیروزی راهبردی که پیام امید و توکل به همبستگی امت را برای جهانیان به ارمغان آورد. دکتر قالیباف به این نتیجه رسیده بود که وقتی کشورهای اسلامی در چارچوب یک بستر همیاری بدون دخالتهای خارجی عمل کنند، میتوانند با تکیه بر اراده، وحدت و یکپارچگی خود، رشد و اعتلای امت بزرگ اسلام را به سوی صلح و امنیت هدایت کنند.
او همچنین به ضرورت هماهنگی در حوزههای اقتصادی و انرژی اشاره کرد و تأکید کرد که ارتقای همکاریهای زیربنایی، بهویژه در زمینه عبور آزاد و ایمن کشتیها در تنگه هرمز، از جمله نکات کلیدی برای حفظ تعادل ژئوپولیتیکی منطقه است. در پایان، پیامدهای مثبت این مسیر، از جمله تثبیت بازارهای ارزی، طلا و سکه، که اخیراً با نوساناتی مواجه بودهاند، بهعنوان پیشرفتهای ملموس برای ملتهای اسلامی مطرح شد
همکاری بینالمللی دخالت خارجی عید سعید قربان اتحاد اسلامی بحرانهای منطقهای