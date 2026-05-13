رئیس فدراسیون فوتبال در زمینه حضور ملی پوشان و مصاحبه با رئیس جمهور و سرود تیم ملی صحبت کرد

📆5/13/2026 5:29 PM
📰SharghDaily
رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد حضور ملی پوشان، سرود تیم ملی و ارتباط با رئیس جمهور اظهار داشت، برای اولین بار نیست که ملی پوشان در میادین حاضر می شوند و در شب های قبل هم حضور داشته اند، همین که ملی پوشان کشورمان برای بدرقه به میان مردم بیاید ارزشمند است و یک نوع حضور باوقار است. تیم ملی هم آمده است که کنار مردم باشد. برای چندمین بار است که یک خواننده ایرانی سرود تیم ملی را می خواند و هر کسی که برای ایران بخواند برای ما قابل تقدیر است. حضور رئیس جمهور شور و شوق زیادی را در بین ملی پوشان ایجاد کرد خصوصا این که حضورشان کاملا سرزده بود. در این دیدار ملی پوشان صحبت هایشان را مطرح کردند و رئیس جمهور هم نقطه نظراتش را مطرح کردند.

