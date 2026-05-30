رئیس ستاد ارتش: تنها راه حل برای مشکلات کشور قوی شدن از راه علم و فناوری است

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت که امروز نیروی دریایی و دیگر نیروهای نظامی کشور از پیشرفته ترین تجهیزات منطبق با فناوری های نوین برخوردار هستند.

امیر دریادار حبیب الله سیاری روز شنبه در بازدید از دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر افزود: هم اینک ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در مقابل هرنوع تحرکات دشمن ایستاده است و دشمن بداند هر گونه تعرض به خاک کشور پاسخ محکم تر از گذشته دریافت خواهد کرد. به گزارش ایرنا، امیر دریادار سیاری در این بازدید از بخش‌های آموزشی، پژوهشی، کارگاهی و زیرساخت‌های علمی دانشگا بازدید کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، دستاوردها و روند فعالیت‌های آموزشی و تربیتی این دانشگاه قرار گرفت.

در این بازدید معاون تربیت و آموزش ارتش، فرماندهان دانشگاه‌های افسری آجا و دیگر مسولان امیردریادار سیاری را همراهی کردند. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر در سال ۱۳۵۹ تحت عنوان مرکز آموزش عالی علوم دریایی تأسیس شد و در سال ۱۳۶۰ با جذب اولین دوره دانشجویی به صورت رسمی شروع به کار کرد. این دانشگاه از ۶ دانشکده تشکیل شده است. دانشجویان این دانشکده ها در پنج رشته کارشناسی و ۶ رشته کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.

رئیس ستاد ارتش همچنین افزود که تنها راه حل برای مشکلات کشور قوی شدن از راه علم و فناوری است





