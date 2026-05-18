رئیس شورای اطلاع رسانی دولت: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت گشایش اینترنت بین الملل و رفع فیلترینگ است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، با تاکید بر اهمیت گفت‌وگو و اعتمادسازی و سرمایه اجتماعی در ایران، بیان کرد: این ظرفیت بدون روابط عمومی اخلاق مدار و آینده نگر ممکن نیست. وی همچنین با اشاره به اهمیت تحلیل داده و سنجش افکار عمومی و رصد رسانه‌ها، گفت: روابط عمومی باید با تحلیل و عدد بتواند ارزش کار خود را بسنجد و تصویر کشورها فقط در میدان سیاست ساخته نمی‌شود بلکه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ساخته می‌شود. همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع محدودیت اینترنت بین الملل، گفت: نمی توان از روابط عمومی نوین و سواد دیجیتال سخن گفت اما از دسترسی به اینترنت بین الملل چشم پوشی کرد. وی همچنین با تاکید بر اهمیت تحلیل احساسات اجتماعی و اثرگذاری پیام، گفت: روابط عمومی موفق روابط عمومی قابل اندازه گیری است و باید بتوانیم از تحلیل احساسات اجتماعی و اثرگذاری پیام را بسنجیم. همچنین با اشاره به اهمیت تصویر کشورها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، گفت: متخصص ارتباطات ایرانی باید با این حوزه آشنا باشد تا بتواند روایت ایران را موثرتر عرضه کند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: با صراحت اعلام می کنم که سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت گشایش اینترنت بین الملل و رفع فیلترینگ است.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، امروز ( دوشنبه ۲۸ اردیبهشت) در گردهمایی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور با عنوان «راویان ایران» بیان کرد: در جهانی که هر تلفن همراه یک رسانه بوده و هر شهروند می‌تواند تولید کننده محتوا باشد، روابط عمومی صرفا یک واحد اداری و تشریفاتی نیست بلکه روابط عمومی تولید کننده ارتباط است و در سطحی عمیق‌تر بخشی از حکمرانی ارتباطی کشورهاست. به گزارش ایسنا، وی در ادامه با تاکید بر اینکه در ایران بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو و اعتمادسازی و سرمایه اجتماعی نیاز داریم، اظهار کرد: این ظرفیت بدون روابط عمومی اخلاق مدار و آینده‌نگر ممکن نیست.

مهم‌ترین اصل صداقت و اعتماد سازی؛ مهم‌ترین ویژگی بارز رئیس‌جمهور است. هیچ چیزی جای اعتماد را نمی‌گیرد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: مردم تناقض میان گفتار و عملکرد را خیلی سریع تشخیص می‌دهند. اگر روابط عمومی بخواهد واقعیت را بزک کند دیر یا زود اعتماد عمومی را از دست می‌دهد.

وظیفه ما روایت دقیق و شجاعانه حقیقت است. گاهی شجاعت واقعی در پاسخ به رسانه‌ها نیست بلکه گفتن واقعیت به مدیران بالا دستی است. حضرتی با بیان اینکه روابط عمومی توانمند باید بتواند جامعه را بشنود، افزود: امروز افکار عمومی لحظه‌ای تغییر می‌کند. شبکه‌های اجتماعی آینه احساسات، نگرانی‌ها و امیدهای جامعه هستند.

متخصص ارتباطات باید قدرت شنیدن جامعه را داشته باشد نه فقط سخن گفتن را. وی در ادامه با بیان اینکه روابط عمومی بدون داده یعنی حرکت در تاریکی، بیان کرد: تحلیل داده و سنجش افکار عمومی و رصد رسانه‌ها و فهم رفتار مخاطب بخشی از ماهیت این حرفه است. متخصص ارتباطات باید از میان حجم عظیم داده‌ها معنا استخراج کند. باید بداند کدام روایت درحال شکل گیری است و کدام مسئله در حال تبدیل به بحران است.

رییس شورای اطلاع اطلاعات دولت با بیان اینکه آنچه در ذهن مردم باقی می‌ماند روایت‌گری است، گفت: سازمان‌ها و دولت‌ها و کشورها با روایت‌هایشان شناخته می‌شوند. ما باید ایران را با روایت دقیق، واقعی و امید آفرین تعریف کنیم. روایتی که ظرفیت‌ها را ببیند و واقعیت‌ها را کتمان نکند. هوش مصنوعی آینده نیست بلکه حال جهان ارتباطات است.

امروز فناوری می‌تواند خبر تولید کند و تصویر بسازد و بحران را پیش‌بینی کند و رفتار مخاطب را در لحظه تحلیل کند. اما قضاوت انسانی و اخلاق انسانی هنوز ماشین ندارد. هوش مصنوعی جای متخصص ارتباطات را نمی‌گیرد اما متخصصی که نتواند با آن کار کند در آینده جایگاه خود را از دست می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه بحران، مهم‌ترین آزمون برای هر روابط عمومی است، گفت: مردم نگاه می‌کنند که چگونه با بحران مواجه شدیم.

انکار، سکوت و تاخیر بحران را تشدید می‌کند در مقابل شفافیت و صداقت می‌تواند اعتماد را حفظ کند. با وجود همه فناوری‌های جدید هنوز کلمه قدرت دارد. نوشت خوب فقط کنار هم گذاشتن واژه‌ها نیست بلکه انتخاب درست واژه و کلمه است. متخصص ارتباط باید بتواند هم گزارش رسمی بنویسد و هم با نسل جوان سخن بگوید و هم در فضای مجازی حضور مؤثر داسته باشد.

حضرتی با تاکید بر اینکه تصویر کشورها فقط در میدان سیاست ساخته نمی‌شود بلکه در رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی ساخته می‌شود، گفت: متخصص ارتباطات ایرانی باید با این حوزه آشنا باشد تا بتواند روایت ایران را موثرتر عرضه کند. روابط عمومی موفق روابط عمومی قابل اندازه گیری است. باید بتوانیم از تحلیل احساسات اجتماعی و اثرگذاری پیام را بسنجیم. روابط عمومی باید با تحلیل و عدد بتواند ارزش کار خود را بسنجد.

وی در ادامه با بیان اینکه شبکه های اجتماعی به تریبون اصلی افکار عمومی تبدیل شده است گفت: باید پلتفرم های اجتماعی را شناخته و واکنش ها و احساست مخاطبان را در لحظه تحلیل کند. دوران گزارش های طولانی و هسته کننده به پایان رسیده است. با ابزار تصویر، ویدئو و اینفوگرافی می توان مفاهیم پیچیده را بازگو کرد.

حضرتی در ادامه تاکید کرد: در جهان امروز قدرت فقط در اقتصاد و سیاست نیست بلکه روابط عمومی اگر حرفه ای و اخلاق مدار و آینده نگر باشد یکی از مهم ترین سرمایه است. آینده متعلق به کسانی نیست که بلند تر حرف می زنند بلکه برای کسانی است که فهمیده می شوند.

رییس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای رفع محدودیت اینترنت بین الملل گفت:نمی توان از روابط عمومی نوین و سواد دیجیتال سخن گفت اما از دسترسی به اینترنت بین الملل چشم پوشی کرد. در شرایط جنگی محدودیت ها موقتی برای حفظ امنیت جامعه اعمال می شود و در همه کشورها نیز وجود دارد اما این خاموشی دیجیتال و انسداد طولانی مدت هرگز نباید به رویه دائم تبدیل شود.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای وارده به اقتصاد به دنبال محدودیت اینترنت بین‌الملل افزود: بخشی از مردم تحت فشار اقتصادی و فرسایش روانی به دنبال محدودیت به اینترنت بین الملل هستند. کسب و کارهای دیجیتال آسیب های فراوانی دیدند. بار دیگر به صراحت اعلام می کنم سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ است. فیلترینگ گسترده با رواج فیلترشکن ها امنیت سایبری را به خطر انداخته است.

حضرتی در ادامه تاکید کرد: رئیس جمهور با منش گفت وگو محور تلاش زیادی را انجام داد و گشایش‌های اولیه حاصل شد. اما اختلاف نظر ها و تلاطم های جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان فرآیند موضوع را به تاخیر انداخت. با انتصاب دکتر عارف برای پیگیری این موضوع با جدیت در حال پیگیری است. تا دیروز سه جلسه برای حل این موضوع برگزار شده است.

ان شاء الله در هفته‌های پیش رو این تلاش‌ها به ثمر می‌رس





