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رئیس سازمان سینمایی: اینجا خاک و خانه این مردم است، برای حضور در خانه نیازی به دعوت نیست

سینما News

رئیس سازمان سینمایی: اینجا خاک و خانه این مردم است، برای حضور در خانه نیازی به دعوت نیست
رئیس سازمان سینماییخانه سینماانگیزه حضور در سینما
📆6/6/2026 7:18 AM
📰EtemadOnline
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رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه اینجا خاک و خانه این مردم است، گفت: برای حضور در خانه و قدم نهادن به آن‌ نیازی به دعوت نیست. امیدوارم که این انگیزه در همه دوستان و افراد و گروه‌های مختلف شکل بگیرد. اگر شرایط مهیا نباشد، امیدوارم شرایط مناسب برای همه فراهم شود تا در این خانه‌مشترک همه حاضر باشند و آثاری را بسازند که به مانند سال‌های گذشته صف‌های طولانی سینما دوباره تشکیل شود.

رئیس سازمان سینما یی گفت: اینجا خاک و خانه این مردم است. برای حضور در خانه و قدم نهادن به آن‌ نیازی به دعوت نیست. امیدوارم که این انگیزه در همه دوستان و افراد و گروه‌های مختلف شکل بگیرد.

شاید به واسطه دلایلی شرایط مهیا نبوده. اما امیدوارم‌ شرایط مناسب برای همه فراهم شود تا در این خانه‌مشترک همه حاضر باشند و آثاری را بسازند که به مانند سال‌های گذشته صف‌های طولانی سینما دوباره تشکیل شود.

سینمای ایران بعد از اعتراضات سال 1401 نتوانست منتقدانه، پیشرو و همسو با خواسته‌ها و علایق طیف متفکر جامعه باشد، مهم‌ترین علت هم نگاه متعصبانه و سخت‌گیری‌های بی‌دلیل مدیران وقت بود که سینمای اجتماعی را به انزوا کشانده بود، اما با روی کار آمدن دولت پزشکیان فضا برای طرح مسائل اجتماعی با سویه‌های انتقادی باز شد و بارقه‌های رونق سینمای اجتماعی به چشم آمد، که نمونه مشخص آن اکران فیلم «پیرپسر»، «زن و بچه» بود .

حالا بعداز جنگ‌های اخیر در کشور، با توجه به تغییرات گسترده جامعه، مدیران معتقدند بایدبا نگاه انتقادی و تحلیل‌گرایانه و متناسب با حس و حال و شرایط ویژه و یگانه‌ای که در کشور حاکم است مورد بازنگری قرار دهند اما خب سدها و کارشکنی‌های عده‌ای مانع ایجاد می‌کند... ما با رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی گفت‌وگویی در همین رابطه داشتیم و از فراز و فرود سینما در شرایط حاضر جویا شدیم که پیش روی شماست

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رئیس سازمان سینمایی خانه سینما انگیزه حضور در سینما تغییر ساختار جامعه فیلم‌های انتقادی

 

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