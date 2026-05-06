رئیس قوه قضائیه: شرایط جنگی مجوز عدول از شرع و قانون نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست با مقامات قضایی تاکید کرد که شرایط جنگی نمی‌تواند بهانه‌ای برای زیر پا گذاشتن شرع و قانون اساسی باشد. وی به اصل 25 قانون اساسی اشاره کرد و گفت که این اصل در هیچ شرایطی تعطیل‌پذیر نیست. رئیس عدلیه همچنین به اهمیت حفظ حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در شرایط جنگی اشاره کرد و بر استقلال قوه قضائیه تاکید نمود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات قضایی، توصیه‌هایی تخصصی را درخصوص شیوه عمل در شرایط جنگی ، خطاب به آنها مطرح کرد و گفت: جنگ، شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد؛ این یک گزاره‌ی مصرح و ثابت شده است؛ لکن اهتمام و تمرکز ما معطوف بر آن است که به بهانه اقتضائات جنگی، مجوز عدول از شرع و قانون صادر نشود.

به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضائیه مشخصاً به اصل 25 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اصل 25 قانون اساسی ناظر بر ممنوع بودن تجسس مگر به حکم قانون، در شرایط جنگی نیز باید رعایت شود. این اصل تعطیل‌‎پذیر نیست و نباید به بهانه شرایط و اقتضائات جنگی، از اجرای آن سرباز زد.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بدون تردید، لحاظ جوانب امنیتی و اطلاعاتی و ایضاً مقابله با پدیده نفوذ و جاسوسی و خلع سلاح دشمن در این عرصه، برای ما بسیار مهم و حیاتی است؛ بویژه در شرایطی که دو جنگ در کمتر از یک سال به ما تحمیل شده است؛ لکن با تمام این تفاسیر، شرایط جنگی، مجوزی برای زیر پا گذاشتن شرع و قانون اساسی نیست. این اصل مهمی است که همه مقامات قضایی و ضابطین ما بدان اهتمام دارند.

رئیس عدلیه عنوان کرد: شرایط جنگی و اقتضائات آن قطعاً سبب نخواهد شد تا ما شرع و قانون و عدل و انصاف را زیرپا بگذاریم؛ این مفاهیم برای ما مقدس و واجب هستند. وی در ادامه افزود: در این شرایط حساس، حفظ حقوق شهروندی و رعایت عدالت اجتماعی از اولویت‌های اصلی قوه قضائیه است. هرگونه اقدامی که به حقوق مردم لطمه وارد کند، حتی در شرایط جنگی، غیرقانونی و غیراخلاقی محسوب می‌شود.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما باید با حفظ تعادل بین امنیت ملی و حقوق فردی، به وظایف خود در قبال جامعه عمل کنیم. در این راستا، آموزش و آگاهی قضات و ضابطین در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس قوه قضائیه همچنین به نقش جامعه مدنی در نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: همکاری و تعامل با سازمان‌های مردم‌ناکرده و نهادهای حقوق بشری می‌تواند به بهبود عملکرد قوه قضائیه کمک کند.

وی در پایان سخنان خود به ضرورت حفظ استقلال قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: استقلال قوه قضائیه شرط اساسی برای اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم است. هرگونه مداخله در امور قضایی، حتی از سوی دولت، غیرقانونی و غیرقابل قبول است





