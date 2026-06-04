مهدی تاج در مصاحبه با نیویورک تایمز از مشکلات ویزا و تغییر اردوی تیم ملی ایران به مکزیک خبر داد و گفت فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت ویزا مستقیماً با فیفا هماهنگ می‌کند نه با آمریکا. او دولت آمریکا را مسئول ابهام‌ها دانست.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران ، مهدی تاج ، در مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه نیویورک تایمز به تشریح چالش‌های پیش روی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت.

او با اشاره به مشکلات ویزا و تغییر اردوی تیم از توسان آمریکا به تیخوانای مکزیک، تأکید کرد که فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت ویزای اعضای کاروان مستقیماً با فیفا هماهنگ می‌کند و نه با دولت آمریکا. تاج دولت ایالات متحده را مسئول اصلی ابهام‌ها و تأخیرهای ایجاد شده در روند حضور ایران دانست و گفت که این شرایط بی‌سابقه است زیرا برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، یک کشور میزبان با یکی از تیم‌های شرکت‌کننده درگیر جنگ است.

او افزود که تیم ملی ایران سومین تیمی بود که به جام جهانی راه یافت و اکنون به دلیل فضای خصمانه سیاسی، آماده‌سازی تیم با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. تاج در این گفتگوی ویدیویی از تهران، ابراز تأسف عمیق کرد که درخواست‌های ویزا برای نزدیک به ۵۰ نفر از اعضای کاروان که قرار است سه بازی در غرب آمریکا انجام دهند، هنوز تأیید نشده است وی با اشاره به فضای پس از شهادت رهبر معظم ایران در شروع جنگ و بمباران مدارس توسط رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت بیش از صد کودک شد، گفت که این حوادث فضایی ابهام‌آمیز بر حضور ایران ایجاد کرده است.

تاج همچنین از تصمیم مشترک با فیفا برای انتقال اردوی ایران به تیخوانای مکزیک دفاع کرد و آن را حاصل هماهنگی با نهاد حاکم بر فوتبال جهان دانست. او توضیح داد که این تصمیم پس از مذاکراتی در ترکیه با مقامات فیفا گرفته شد و هدف آن به حداقل رساندن حضور عوامل تیم در خاک آمریکا بوده است.

تاج تغییر مکان اردو را مثبت ارزیابی کرد و گفت تیخوانا به دلیل نزدیکی به لس‌آنجلس، آب و هوای بهتر و دسترسی آسان به خطوط حمل و نقل، شرایط بهتری برای آماده‌سازی فراهم می‌کند. او هرگونه درخواست مستقیم از سوی آمریکا برای تغییر کمپ را رد کرد و تأکید کرد که این تصمیم صرفاً با فیفا هماهنگ شده است.

این در حالی است که اینفانتینو، رئیس فیفا که با ترامپ ارتباط نزدیکی دارد، اسفند سال گذشته به ترکیه سفر کرد تا از تیم ایران حمایت کند و همچنین ماتیاس گرافستروم، بالاترین مقام اجرایی فیفا، نیز ماه گذشته با مقامات ایرانی دیدار کرد. تاج در پایان هشدار داد که نباید کشور میزبان اجازه داشته باشد روند آماده‌سازی تیم‌های راه یافته به جام جهانی را مختل کند و امیدوار است با همکاری فیفا، مشکلات پیش روی تیم ملی ایران برطرف شود.

این گفتگو در حالی انجام شد که تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و تیم ملی ایران برای سومین بار متوالی به جام جهانی راه یافته است. کاروان تیم ملی ایران شامل بازیکنان، کادر فنی و پزشکی، و مدیران اجرایی است که همگی منتظر صدور ویزا هستند. اگر ویزاها صادر نشود، ممکن است ایران نتواند در بازی‌های دوستانه پیش از مسابقات اصلی شرکت کند.

مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و ایران در گروه خود با حریفان قدرتمندی روبرو خواهد شد. تاج تأکید کرد که تیم ملی ایران با وجود تمام مشکلات، مصمم به حضور قدرتمند در این رقابت‌ها است و امیدوار است که با حمایت فیفا و رفع موانع سیاسی، بتواند افتخارآفرینی کند.

وی همچنین از هواداران خواست که تیم را در این مسیر دشوار حمایت کنند و اطمینان داد که فدراسیون فوتبال تمام تلاش خود را برای فراهم کردن بهترین شرایط برای بازیکنان به کار خواهد گرفت





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