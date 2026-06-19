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رئیس جمهور روسیه از توافق ایران و آمریکا استقبال می کند

سیاست News

رئیس جمهور روسیه از توافق ایران و آمریکا استقبال می کند
رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، توافق ایران و آم
📆6/19/2026 10:52 AM
📰SharghDaily
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رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، از توافق بین ایران و آمریکا استقبال می کند. وی گفت که شرکت‌کنندگان در اجلاس روسیه - آ.سه.آن در کازان، به اتفاق آرا از توافق بین تهران و واشنگتن در مورد توقف درگیری نظامی و تدوین اصول یک توافق صلح در آینده استقبال کردند.

رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، پس از اجلاس روسیه - آ. سه. آن در کازان، گفت که مسکو و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.

سه. آن) از توافق بین ایران و آمریکا استقبال می کنند. وی افزود که شرکت‌کنندگان در این نشست به اتفاق آرا از توافق بدست آمده بین تهران و واشنگتن در مورد توقف درگیری نظامی و تدوین اصول یک توافق صلح در آینده استقبال کردند.

این توافق در ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶) بین ایران و آمریکا امضا شد و جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان پایان یافته و محاصره دریایی علیه ایران نیز به‌طور کامل خاتمه یافته است. تحلیلگران نظامی معتقدند که ناتوانی در برابر پاسخ‌های قاطع و غافلگیرکننده نیروهای مسلح ایران، آمریکا را به پای میز مذاکره کشاند.

همچنین، پررنگ تر شدن نقش روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران به‌ویژه از دیدار پوتین و سلطان عمان در کرملین و سفرهای عراقچی و ویتکاف به مسکو، نشان دهنده اهمیت این موضوع است

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رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، توافق ایران و آم

 

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