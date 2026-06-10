رئیس جمهور: دشمن قادر نخواهد بود ایران را با تهدید تسلیم کند، جنگ به نفع کشور نیست اما...

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن قادر نخواهد بود ایران را با تهدید تسلیم کند، گفت: جنگ قطعاً به نفع کشور نیست، اما دشمن باید تسلیم شدن و کوتاه آمدن ما را در خواب ببیند. پزشکیان در این مراسم با اشاره به شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: شهادت فوز عظیمی است، اما اینکه دشمن بتواند به این راحتی فرماندهان ما را شهید کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمن قادر نخواهد بود ایران را با تهدید تسلیم کند، گفت: جنگ قطعاً به نفع کشور نیست، اما دشمن باید تسلیم شدن و کوتاه آمدن ما را در خواب ببیند.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در آیین گرامیداشت «امین ایران» به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن قادر نخواهد بود ایران را با تهدید تسلیم کند، گفت: جنگ قطعاً به نفع کشور نیست، اما دشمن باید تسلیم شدن و کوتاه آمدن ما را در خواب ببیند. پزشکیان در این مراسم با اشاره به شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: شهادت فوز عظیمی است، اما اینکه دشمن بتواند به این راحتی فرماندهان ما را شهید کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

​رئیس‌جمهور با بیان اینکه هم‌اکنون در تحریم هستیم و مسیر کشور بسته شده است، تأکید کرد: نباید قصور ما باعث فشار بیشتر بر مردم شود. پزشکیان خاطرنشان کرد: رهبر شهید بارها می‌فرمودند که مسأله نه جنگ نه صلح را باید حل کرد. گاهی صداوسیما این پیام ایشان را منتشر می‌کرد که مذاکره نمی‌کنیم. همان موقع خدمت ایشان رسیدیم و بحث بود که اگر بخواهیم این مسأله را حل کنیم چه کار باید بکنیم؟

بر اساس همین بود که ایشان اجازه دادند مذاکره ادامه پیدا کند و فرمودند بروید مسأله را حل کنید. ما باید کشور را از حالت نه جنگ نه صلح خارج کنیم





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