رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام تبریک عید سعید قربان به روسای قوای مجریه و قضائیه گفت: هر ایرانی با شرفی، مجاهد جبهه حقیقت است و اینجانب نیز به عنوان سربازی از این ارتش نود میلیونی خدمتگزاری می کنم.
وی در ادامه گفت: بدون شک مسئولان کشور یکدل و یکصدا به پشتیبانی از مردم ایران کمر بسته و به دور از هرگونه ملاحظهای در کنار یکدیگر ایستادهاند. این همدلی که همیشه در اوامر رهبر شهید انقلاب، امام سیدعلی حسینی خامنهای رحمتاللهعلیه وجود داشت، لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای حفظهالله است و امید می رود پیام اقتدار و آرامش را در صف متحد ملت شریف ایران از میدان، پای لانچرها و مرزهای آبی و خاکی تا خیابانهای متبرک به قدوم ملت مبعوث شده نهضت خمینی و عصر خامنه ای، تکثیر کند.
مجلس شورای اسلامی در تمامی شئون خود با انجام امور نظارتی و تقنینی پشتیبان خدمتگزاران مردم بوده و دولت را در اداره صحیح کشور یاری میکند. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شریف مردم در سال سومدوره دوازدهم همچون گذشته مصمم هستند تا در دفاع از ایران عزیز از تمام توان خود بهرهگیری نمایند.
دولت چهاردهم در ایام جنگ سوم تحمیلی همچون جنگ دوازده روزه در کنار مردم بود تا آثار جنگ بر معیشت آنان به ویژه در تامین کالاهای اساسی و ثبات داخلی سایه نیندازد که موفقیتی بزرگ به حساب آمده و امید است با همکاری سه قوه، سازندگی کشور با جدیت دنبال شود و مشکلات معیشتی هموطنان همیشه در صحنه مان که نزدیک به ۹۰ شب همچون ۴۷ سال گذشته پیش ران انقلاب اسلامی بودند، برطرف شود. توفیق روزافزون برادرانم در دولت محترم را از خداوند متعال مسئلت دارم.
به امید پیروزی نهایی ایران اسلامی بر استکبار جهانی. وی همچنین در پیام تبریک عید سعید قربان به محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه گفت: ضمن تبریک عید سعید قربان و فرارسیدن دهه ولایت و امامت، از پیام سرشار از لطف و محبت جنابعالی به این برادرتان تشکر و قدردانی می کنم.
میدان دفاع از ایران عزیز اسلامی این روزها به وسعت تمامی جغرافیای مادی و معنوی آن شده و هر ایرانی با شرفی، مجاهد جبهه حقیقت است و اینجانب نیز به عنوان سربازی از این ارتش نود میلیونی خدمتگزاری می کنم. در این ایام که پیرو اوامر امام شهیدمان حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنهای و با لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای حفظهالله، هماهنگی و تعامل ویژهای بین سه قوه برقرار است.
مجلس دوازدهم نیز در راستای وظایف خود و در سومین سال فعالیت بیش از پیش بر رفع مشکلات مردم مبعوث شده، بصیر و همیشه پیروز تمامی جبهه ها و نیز تسهیل امور جاری کشور با اقدامات نظارتی و تقنینی خواهد کوشید که این امر بی همراهی دیگر اجزای نظام مانند قوه مقتدر قضائیه میسر نخواهد بود. قوه ای که با مسئولیت حضرتعالی و تلاش سخت کوشان عدلیه، در زیر بمباران و تهدید دشمنان دست از صیانت از حقوق مردم و برخورد قاطع با قاتلان داخلی و خائنین به ملت نکشید و خوش درخشید.
بدون شک ایران سرفراز با همکاری و همراهی مدیران و دستاندرکاران از خودگذشته و خدمتگزار مردم، از این گردنه سخت نیز عبور خواهد کرد و صبح پیروزی بر شرق تا غرب این خاک عزیز خواهد دمید
