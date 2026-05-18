رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن: نبرد تا نابودی رژیم غاصب ادامه خواهد داشت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن در پیامی به گردان‌های القسام اعلام کرد که یمن به نبرد در محور مقاومت تا نابودی رژیم غاصب ادامه خواهد داد. وی همچنین به مناسبت شهادت شهید عزالدین الحداد، عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به مبارزان گردان‌های القسام ابراز کرد.

طبق گزارش المسیره، یوسف حسن المدانی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، در پیامی خطاب به مبارزان گردان‌های القسام به مناسبت شهادت شهید عزالدین الحداد گفت: ما در وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح یمن عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به شما ابراز و تأکید می‌کنیم که این مصیبت بزرگ، مصیبت ماست و این فقدان، فقدانی برای همه ماست. به گزارش ایسنا، طبق گزارش المسیره، وی افزود: شهادت این رهبر بزرگ نه تنها مصیبت برای حماس و گردان‌های القسام، بلکه مصیبت بزرگ برای کل امت عربی و اسلامی است.

رهبرانی مانند او گنج واقعی، سرمایه بزرگ و میراث ماندگاری هستند که امت در مبارزه، کرامت و بازسازی خود به آن تکیه می‌کند. ما مواضع قهرمانانه شما و پایداری حماس و همه گروه‌های مقاومت فلسطینی را تحسین می‌کنیم. امروز، شما در خط مقدم مبارزه امت اسلامی علیه نیروهای کفر، استبداد و استکبار ایستاده‌اید، از امت محافظت می‌کنید، حقوق آنها را حفظ می‌کنید و از مقدسات خود در فلسطین و در رأس آنها مسجد مبارک الاقصی دفاع می‌کنید.

المدانی افزود: شما از طریق کاروان‌های شهدای بزرگ، چه رهبران و چه اعضا نشان داده‌اید که جهاد، فداکاری و کار خستگی‌ناپذیر تنها تضمین‌های واقعی برای باز داشتن متجاوزان هستند. در مورد جامعه بین‌المللی و رژیم‌های وابسته، تجربه ثابت کرده است که آنها قادر به جلوگیری از جنایات این دشمن یا وادار کردن آن به انجام تعهداتش نیستند. جنایتکار را فقط می‌توان با زور و مقاومت باز داشت.

وی خاطرنشان کرد: این دشمن خیانتکار بار دیگر ثابت کرده است که نه به عهد و پیمانی احترام می‌گذارد و نه به حقوق و تعهدات. از هر فرصتی برای آسیب رساندن به ملت و هدف قرار دادن رهبران آن بدون هیچ‌گونه عامل بازدارنده‌ای استفاده می‌کند.

در مواجهه با این واقعیت، ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که در هر شرایطی با شما و در کنار شما ایستاده‌ایم و به فداکاری ادامه خواهیم داد تا زمانی که خداوند آنچه را مقدر کرده است، حکم کند و تا زمانی که خداوند پیروزی موعود را به ما و شما عطا کند. وی تأکید کرد که خون این شهید و خون همه شهدای بزرگوار، این اشغالگران صهیونیست را از بین خواهد برد و ان شاء الله، ما با هم راه شهدا را تا آزادسازی سرزمین و آزادسازی مسجدالاقصی شریف، به پایان خواهیم رساند.

المدانی گفت: ما در نیروهای مسلح تأکید می‌کنیم که در کنار گردان‌های عزالدین القسام و برادران مجاهدمان در فلسطین و محور مقاومت، این نبرد را تا آزادسازی مسجدالاقصی و حذف این رژیم غاصب به خواست خدا ادامه خواهیم داد. ما حمایت مردم یمن از مردم فلسطین و حمایت خود در نیروهای مسلح یمن از مجاهدین عزیز در فلسطین را در کنار هم اعلام می‌کنیم.

