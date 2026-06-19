محمدباقر قالیباف تأکید کرد گفتگوها با آمریکا در محدوده خطوط قرمز جمهوری اسلامی پیش می‌رود. این بیانیه پس از توافق برای پایان جنگ منطقه‌ای و تأیید رهبر ایران مطرح شد. برخی تندروهای داخل کشور خاطرنشان کردند آمریکا قابل اعتماد نیست و caution می‌کنند.

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و مذاکره‌کننده ارشد تهران، روز جمعه اعلام کرد گفتگوها با آمریکا در چارچوب خطوط قرمز تعیین‌شده توسط جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

وی به تعهد ایران در رویارویی با دشمن اشاره و تأکید کرد که کشورش آماده پاسخ کوبنده است. این بیانیه پس از امضای یادداشت تفاهمی بین تهران و واشنگتن برای خاتمه یک جنگ منطقه‌ای که از ۲۸ فوریه آغاز شده بود، صادر شد. رهبر ایران، مجتبی خامنه‌ای، با اعلام اینکه نظر متفاوتی در مورد مذاکره داشته، nonetheless توافق را تأیید کرد و اجازه اجرای آن را صادر نمود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، هر دو متعهد شدند در طول فرآیند مذاکرات، از خطوط قرمز و منافع ایران دفاع کنند. این توافق که دونالد ترامپ نیز آن را امضا کرده، ماحصل پیش‌درآمدی برای مذاکرات ۶۰ روزه درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها است. نشست اولیه‌ای که در سوئیس برنامه‌ریزی شده بود به تعویق افتاده و زمان آغاز مذاکرات نهایی مشخص نیست.

در میان تندروهای اصولگرای ایران، تردیدهای جدی درباره نیت آمریکا و احتمال تخلیه اهرم‌های فشار قبل از تحقق تعهدات واشنگتن وجود دارد. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، آمریکایی‌ها را غیرقابل اعتماد خواند. همچنین ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نسبت به احتمال بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای ایران اعتراض کرد و هشدار داد مجلس در برابر هرگونه قانون‌شکنی ایستادگی خواهد کرد.

در عین حال، سفر منی‌وی آمریکایی به سوئیس برای مذاکره با ایران لغو شد و اینRECT和





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