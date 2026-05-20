رئیس جمهور آمریکا: تا چند روز منتظر پاسابی از سوی ایران هستیم تا از تشدید تنش جلوگیری کنیم

فرماندار آمریکا مدعی شد که در صورت دریافت پاسخ مناسب از سوی ایران، می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند و تصمیم‌گیری‌های اضافی را به تعویق بیندازد. der پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که ایران برای همه سناریوها آماده است و تبادل پیام‌ها با آمریکا از طریق میانجیگری پاکستان ادامه دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مواضع و اظهارات ضد و نقیضش، گفت که تا چند روز منتظر پاسابی از سوی ایران می‌ماند. خواندن متن اصلی در اینجا طبق گزارش رسانه خبری"فاکس نیوز", رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: افراد باهوش و با استعدادی در ایران وجود دارند و ما امیدواریم که آنها بتوانند به توافقی برای هر دو طرف برسند.

اگر از ایران پاسخ‌های ۱۰۰ درصد درست دریافت کنیم، در زمان صرفه‌جویی خواهیم کرد. در مورد مسائل مربوط به ایران، می‌توانیم خیلی سریع پیش برود یا می‌تواند چند روز طول بکشد. او بدون اشاره به آغازگری جنگ علیه ایران و تجاوزات و حملات کشورش در جنگ ۴۰ روزه علیه کشورمان مدعی شد: اگر بتوانیم با به تعویق انداختن چند روزه تصمیم‌گیری و جلوگیری از خونریزی، از جنگ در ایران جلوگیری کنیم، این کار را خواهم کرد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رئیس جمهور آمریکا در انتظار پاسخ از سوی ایران ایران جدایی از تنش

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

اثر مشترک معتمدی و رامبراند تریو کاندیدای جایزه منتقدان آلمان شدآلبوم «انتظار» کاندیدای بهترین آلبوم برای دریافت جایزه معتبر منتقدان آلمان - Preis der deutschen شد.

Read more »

erdogan: Suriye'nin bütünlüğünün korunması hayati önem taşıyorTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye'nin bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yaptı. Erdoğan, Suriye'de kapsayıcı bir hükümet kurma konusundaki uzlaşmayı vurguladı ve AB'nin Türkiye'nin siyasi taleplerini gündem maddesi olarak kullanmamasını istedi.

Read more »

Irak Dışişleri Bakanı: Düşt-i Horan, Daş için Bir Geçiş Noktası OlduIrak Dışişleri Bakanı Fuaad Hossin, Suriye'nin Der'a ile Irak'ın El-Anbar bölgesi arasında uzanan Düşt-i Horan'ın, terör örgütü Daş'ın faaliyetleri için bir geçiş noktası haline geldiğini açıkladı.

Read more »

فن در لاین: اتحادیه اروپا رویکرد عملگرایانه به آمریکا خواهد داشت اما از منافع خود دفاع خواهد کردرئیس کمیسیون اروپا، اُرsula von der Leyen, در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، گفت که اتحادیه اروپا رویکرد عملگرایانه نسبت به دولت جدید آمریکا خواهد داشت، اما همیشه از منافع استراتژیک خود در برابر هر اقدام غیرموجهی دفاع خواهد کرد. فن در لاین با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود، گفت که اوکراین «به هیچ وجه» تنها نخواهد بود و اتحادیه اروپا به این کشور ادامه خواهد داد.

Read more »

Avrupa Komisyonu Başkanı: ABD ile Gümrük Tarifeleri Üzerinde Zorlu Görüşmeler BekliyorAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni ABD başkanıyla gümrük tarifeleri konusunda zorlu görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Von der Leyen, Avrupa'nın ekonomik ve milli güvenliğini koruyacağını söyledi. Avrupa liderleri, bir önceki ABD başkanının uyguladığı gümrük tarifelerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ve gerektiğinde eski ortaklarıyla bile zorlu görüşmelere girmekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

Read more »

بی‌ام و با نیروگاه بوشهر همکاری می‌کند؟یک نشریه اتریشی مدعی شد به اسنادی دست یافته که از تجهیز نیروگاه بوشهر از سوی وارث شرکت BMW حکایت دارد. روزنامه اتریشی «استاندارد» (Der Standard) در گزارشی مدعی شد که به اسنادی دست یافته که نشان از تجهیز نیروگاه بوشهر ازسوی یک شرکت آلمانی دارد؛ شرکتی که مالکیت بخشی از آن را ثروتمندترین زن آلمانی و وارث شرکت بی‌ام‌و (BMW) در اختیار دارد.

Read more »