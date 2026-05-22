رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله در تهران خبر داد

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله در تهران، این اقدام را گامی مهم در راستای قانونمند شدن استفاده از موتورسیکلت در میان نوجوانان دانست و همزمان نسبت به سهم بالای موتورسیکلتها در تصادفات فوتی هشدار داد.
سردار احمد کرمی اسد با اشاره به اجرای مصوبه قانونی کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت از ۱۸ به ۱۶ سال، اظهار کرد: این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت در تهران در حال اجراست و تاکنون بیش از ۱۱۲ هزار گواهینامه برای متقاضیان ۱۶ ساله صادر شده است. وی افزود: اجرای این طرح، آغاز یک مسیر مهم برای قانونمند کردن حضور نوجوانان و جوانان در حوزه استفاده از موتورسیکلت به شمار میرود، چراکه بخش قابل توجهی از نوجوانان به استفاده از این وسیله نقلیه علاقهمند هستند و لازم است این موضوع در چارچوب قانون و آموزشهای لازم مدیریت شود
