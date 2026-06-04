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رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران: الزام ۳ وزارتخانه برای ارائه درس دو واحدی اجباری درباره آمادگی در برابر حوادث و سوانح

مدیریت بحران News

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران: الزام ۳ وزارتخانه برای ارائه درس دو واحدی اجباری درباره آمادگی در برابر حوادث و سوانح
مدیریت بحراندانش بومیتخصصی
📆6/4/2026 6:52 AM
📰SharghDaily
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رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی مدیریت بحران، از الزام ۳ وزارتخانه برای ارائه درس دو واحدی اجباری درباره آمادگی در برابر حوادث و سوانح خبر داد. علی نصیری با بیان اینکه استفاده از دانش بومی حوزه مدیریت بحران باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، گفت: توصیه ما به مسئولان این است که از دانشی که در کشور تولید می‌شود و حتی از میانگین بسیاری از کشورهای دنیا جلوتر است، استفاده کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی مدیریت بحران ، از الزام ۳ وزارتخانه برای ارائه درس دو واحدی اجباری درباره آمادگی در برابر حوادث و سوانح خبر داد.

علی نصیری با بیان اینکه استفاده از دانش بومی حوزه مدیریت بحران باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، گفت: توصیه ما به مسئولان این است که از دانشی که در کشور تولید می‌شود و حتی از میانگین بسیاری از کشورهای دنیا جلوتر است، استفاده کنند. نصیری ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، مجلس، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی باید از متخصصان مدیریت بحران استفاده کنند.

مدیریت بحران یک رشته، دانش و تخصص مستقل است و نباید صرفاً به این دلیل که فردی سابقه حضور در برخی دستگاه‌ها یا تجربه مشاهده چند حادثه را داشته، متولی این حوزه شود. وی افزود: مدیریت بحران دارای متخصصان، دانش‌آموختگان و اساتید دانشگاهی است و تا جایی که امکان دارد باید از افراد تحصیل‌کرده این رشته که توان اجرایی نیز دارند استفاده شود و در مواردی که امکان به‌کارگیری مستقیم وجود ندارد، حداقل از مشورت آن‌ها بهره گرفته شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ظرفیت‌های علمی موجود در کشور، اظهار کرد: مشکل ما این است که دانشی که در داخل کشور تولید می‌شود، آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برنامه‌هایی که در حوزه مدیریت بحران تهیه و تدوین شده‌اند، باید مطالعه و براساس آن‌ها عمل شود

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