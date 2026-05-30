رئیس جمهور تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ایران

رئیس جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت های والیبال آسیای مرکزی (کاوا) را برای دومین دوره پیاپی تبریک گفت. این پیروزی نشان داد زنان ایران اسلامی با اتکا به استعداد، پشتکار و روحیه بلند خود در عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی و ورزش ی توانایی فتح قله های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین المللی دارند.

رئیس جمهور ضمن تبریک صمیمانه این قهرمانی به ملت بزرگ ایران، کادر فنی، مربیان و اعضای پرتلاش تیم ملی والیبال زنان از زحمات آنان قدردانی نموده و تداوم موفقیت، سربلندی و افتخارآفرینی بانوان عزیز کشورمان را در پرتو الطاف الهی مسئلت دارد





