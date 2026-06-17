حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست با قضات دیوان عالی کشور بر لزوم هوشیاری در مذاکرات، اهمیت وحدت ملی، و لزوم اتقان آراء قضایی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ، رئیس قوه قضاییه، در نشستی با قضات و کارکنان دیوان عالی کشور ، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام حزن آل‌الله، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان در طول جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و نظام، بر لزوم هوشیاری در مذاکرات با دشمن تاکید کرد و گفت: دشمن بدعهد است و مسئولین با چشمان باز مذاکره خواهند کرد. دیپلماسی ایران در امتداد جهاد در خیابان و میدان است و مذاکره‌کنندگان ذره‌ای از حقوق ملت ایران و محور مقاومت کوتاه نخواهند آمد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر هم‌راستایی میدان و دیپلماسی، تصریح کرد: اگر دشمن در روند مذاکرات بدعهدی کند، ما به مقابله و جهاد خود در میدان ادامه خواهیم داد. به این دشمن نابکار و جنایتکار نمی‌توان اعتماد کرد و ما هوشیار هستیم. وی اهداف مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران را استیفای حق دانست و گفت: اگر چیزی امضا شود و دشمن عهد شکند، ما مقابله‌به‌مثل خواهیم کرد.

محسنی‌اژه‌ای وحدت ملی را اصل اساسی خواند و خاطرنشان کرد: امروز وحدت و انسجام ملی از گذشته مهم‌تر است و دشمن می‌خواهد با روش‌های مختلف آن را مخدوش کند. وی با اشاره به نقدهایی که در برخی محافل مطرح می‌شود، اظهار کرد: نقد کردن بلامانع است اما باید متکی بر منطق عقلانی و خداپسند باشد. اگر حرف خلاف یا با ادبیات بد بزنیم، در زمین دشمن بازی کرده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به عملکرد قوه قضاییه از زمان جنگ اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ها، کار خود را خوب انجام داده‌ایم اما نباید بسنده کنیم. خدمت صادقانه به مردم دشمن را ناامید می‌کند. وی بر مسئولیت‌های نظارتی دیوان عالی کشور تاکید کرد و از قضات خواست در نظارت‌های خود به آسیب‌شناسی توجه بیشتری کنند؛ ممکن است نیاز به اصلاح قانون، تغییر ساختار یا نحوه آموزش باشد.

رئیس عدلیه خوش‌رفتاری با مردم و ارباب‌رجوع را اولویت دستگاه قضا دانست و از متولیان محاکم خواست بر حسن‌خلق با مردم توصیه کنند. وی در خصوص رسیدگی به درخواست‌های ماده ۴۷۷، بر تعجیل در رسیدگی تاکید کرد تا طرفین پرونده بی‌جهت متضرر یا منتفع نشوند. در پایان، محسنی‌اژه‌ای بر اتقان آراء تاکید کرد و گفت: آرای صادره در همه محاکم باید متقن و مستحکم باشند، به ویژه در دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی.

وی از تلاش شبانه‌روزی همکاران در دیوان عالی کشور قدردانی کرد و میزان مختومه شدن پرونده‌ها را با وجود ورودی بالا، قابل توجه دانست





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محسنی‌اژه‌ای مذاکره وحدت ملی دیوان عالی کشور ماده ۴۷۷

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