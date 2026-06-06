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رئیس جمهور درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند را تسلیت گفت

سیاسی News

رئیس جمهور درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند را تسلیت گفت
رئیس جمهور، حاج احمد پورزند، شهیدان پورزند، کشتی،
📆6/6/2026 3:55 PM
📰SharghDaily
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رئیس جمهور مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت درگذشت حاج احمد پورزند، پدر بزرگوار و سرافراز سه شهید والامقام دوران دفاع مقدس و از شهدای ورزشکار کشور، تسلیت گفت.

رئیس جمهور مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت درگذشت حاج احمد پورزند، پدر بزرگوار و سرافراز سه شهید والامقام دوران دفاع مقدس و از شهدای ورزشکار کشور، تسلیت گفت.

وی ضمن تسلیت درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند، تصریح کرد که عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون صبوری و استقامت چنین پدرانی است که با ایمان و اخلاص عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از استقلال و کیان کشور تقدیم کردند. درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند، پدر بزرگوار و سرافراز سه شهید والامقام دوران دفاع مقدس، شهیدان ایرج، سیروس و شاهین پورزند، از شهدای ورزشکار کشور را به خانواده محترم آن مرحوم و بستگان معزز ایشان تسلیت می‌گویم.

این شهیدان گرانقدر که از افتخارآفرینان کشتی کشور بودند، در اوج جوانی با شجاعت و ازخودگذشتگی در پاسداری از میهن اسلامی، جلوه‌ای درخشان از پیوند فرهنگ پهلوانی با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند و نام خود را در زمره فرزندان پرافتخار این سرزمین جاودانه ساختند. بی‌تردید عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون صبوری و استقامت چنین پدرانی است که با ایمان و اخلاص عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از استقلال و کیان کشور تقدیم کردند.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای این فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای همه بازماندگانش، صبر و سلامتی مسئلت دارم

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رئیس جمهور، حاج احمد پورزند، شهیدان پورزند، کشتی،

 

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