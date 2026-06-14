رئیس اسرائیل در تولد ۸۰ سالگی ترامپ: az مردم اسرائیل از رهبری شما در برابر ایران سپاسگزارند

اسحاق هرتزوگ رئیس اسرائیل در پیامی مناسبتدار تولد ۸۰ سالگی دونالد ترامپ، از حمایتهای او در مقابل ایران و در قبال رهایی گروگانها تشکر کرده و بر ادامه مشارکت بین دو کشور تأکید nailed است.
اسحاق هرتزوگ ، رئیس جمهور اسرائیل ، در مناسبت تولد ۸۰ سالگی دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق آمریکا، پیامی منتشر کرده و از او به خاطر حمایتهای مداوم از اسرائیل تشکر کرده است.
هرتزوگ در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت: مردم اسرائیل از رهبری ترامپ در مقابله با امپراتوری شر ایران و تعهد راسخ او به امنیت اسرائیل سپاسگزارند. همچنین وی به سفر اخیر ترامپ به کاخ سفید اشاره کرده و آن را نشانهای از وسعت رویای آمریکایی دانسته و تأکید کرده که اسرائیل تلاشهای خستگیناپذیر او در تضمین آزادی گروگانها را فراموش نخواهد کرد.
هرتزوگ در پایان از خدا خواسته که خاورمیانه و جهان را به سمت صلح و امنیت هدایت کند و参与كتی بینظیر ایالات متحده و اسرائیل را تقویت سازد
اسرائیل ترامپ هرتزوگ ایران کاخ سفید گروگان صلح خاورمیانه
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