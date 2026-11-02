رئیس قوه قضاییه از برخورد قاطع با محتکران و حمایت از تولیدکنندگان سالم خبر داد

محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر لزوم تفکیک بین فساد اقتصادی و زمین‌خوردن تولیدگران سالم تأکید کرد و از برخورد قانونی با محتکران و تسریع در رسیدگی به جنایات آمریکا خبر داد.

محسنی اژه‌ای ، رئیس قوه قضاییه ، امروز دوشنبه چهاردهم آبان ماه در نشستی با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه ، سیاست‌های جدید این نهاد را برای مقابله با مشکلات اقتصادی و حمایت از چرخه تولید کشور تشریح کرد. وی با تأکید بر عزم راسخ دستگاه عدالت برای حمایت از فعالان اقتصادی سالم، اعلام کرد که هرگونه اقدام مخرب و فسادآفرین در عرصه بازار با قاطعیت و بدون اغماض قانونی برخورد خواهد شد.

حمایت از تولید و برخورد با محتکران اقتصادی

رئیس قوه قضاییه در این نشست افزود، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مولد در تمام شرایط، یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار برای نظام است. این اهمیت در شرایطی که دشمنان جنگ اقتصادی تمام‌عیاری را علیه ملت ایران تحمیل کرده‌اند، دوچندان می‌شود. وی خاطرنشان کرد که عناصری که تحت پوشش فعالیت اقتصادی، مرتکب فساد می‌شوند یا با احتکار کالا و عرضه محصولات معیوب، بازار را آشفته می‌کنند، به ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند.

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اژه‌ای تصریح کرد که قوه قضاییه تفاوت آشکاری میان فردی که با نیت فساد اقتصادی عمل می‌کند و تولیدکننده‌ای که به دلیل شرایط سخت مانند تحریم‌ها و فشارهای خارجی زمین می‌خورد، قائل است. بر این اساس، رویکردهای حقوقی و مجازاتی برای این دو گروه کاملاً متفاوت خواهد بود و قانون‌گذاری بر اساس ماهیت عمل و نیت فرد انجام می‌گیرد تا از تضییع حقوق سالم‌ترین بخش تولید جلوگیری شود.

تشریح دلیل اعطای مرخصی به محکومان اقتصادی

رئیس دستگاه قضا به انتقاداتی درباره میزان مرخصی اعطایی به محکومان اقتصادی پاسخ داد و توضیح داد که این موضوع ناشی از همان تفکیک میان فسادسازان و زمین‌خوردگان است. وقتی محکومی نیتی فسادآمیز نداشته و سقوط او ناشی از شرایط بیرونی باشد، اعطای مرخصی به وی برای مدیریت کارخانه و جبران خسارت‌ها، مطابق با موازین قانونی و به نفع نظام عدالت و حقوق شکات توجیه دارد.

وی ادامه داد که در چنین مواردی، حضور محکوم در محل کار می‌تواند به تمشیت امور، بازگشت اموال به بیت‌المال و جلب رضایت شاکیان خصوصی کمک شایانی کند. بنابراین، قانون‌گذار اعطای مرخصی را در راستای انتفاع نظام عدالت و جبران خسارت زیان‌دیدگان جایز شمرده است و این امر نباید با تسهیل‌گری برای فسادگران اشتباه گرفته شود.

تسریع در رسیدگی به جنایات آمریکا علیه ایران

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده‌های مربوط به جنایات آمریکا علیه ملت ایران و به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبه کشور اشاره کرد. وی بر اهمیت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید کرد، اما همزمان بر دقت و تدقیق بالا و اتقان آراء قضایی در این موارد حساس نیز پافشاری نمود تا اسناد محکمی علیه رژیم صهیونستی و سیاست‌های تروریستی آن ارائه شود.

رئیس قوه قضاییه افزود که این اقدامات مصداق بارز عمل تروریستی دولتی و نقض فاحش قواعد مهم حقوق بین‌الملل است. از این رو، رسیدگی‌های قضایی باید با سرعت و دقت بالا انجام شود تا عدالت حاکم شود و حق‌الناس ضایع نگردد. این بخش از سخنان رئیس قوه قضاییه نشان‌دهنده اولویت‌دهی به پیگیری حقوق مردم در برابر تجاوزات خارجی است.

مقابله با جنگ ترکیبی و به‌روزرسانی سند تحول قضایی

وی همچنین به مقوله جنگ ترکیبی و تهاجم فرهنگی اشاره کرد و گفت که دشمن در پی تغییر فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی است. اژه‌ای متعهد شد که قوه قضاییه در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضدفرهنگی انفعال نخواهد داشت و در مواردی که مسئولیت مستقیم دارد، با قاطعیت عمل کرده و در موارد دیگر به نهادهای متولی کمک و مطالبه‌گری خواهد کرد.

در پایان، رئیس قوه قضاییه از به‌روزرسانی سند تحول قضایی با رویکردی آسیب‌شناسانه و بهره‌گیری از نظرات متخصصان خبر داد و تأکید کرد که انعطاف‌پذیری برای تغییر اولویت‌ها در سند جدید لحاظ شود. وی همچنین به تدبیر راهگشایی در خصوص ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی برای محکومان قصاص اشاره کرد و از ملت بیدار و صبور ایران تجلیل نمود که بیش از دوصد شب در خیابان‌ها حضور دارند.