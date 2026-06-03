وزیر خارجه آمریکا خبر داد که رئیس جمهور کشورش در اجلاس سران ناتو شرکت خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این خبر را داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سران ناتو شرکت خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا خبر داد که رئیس جمهور کشورش در اجلاس سران ناتو که ماه آتی در آنکارا برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این خبر را داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سران ناتو شرکت خواهد کرد.
وی توضیح داد که این اجلاس که در ترکیه برگزار خواهد شد، مهمترین اجلاس سران ناتو در تاریخ خواهد بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران تا زمانی که از غنیسازی اورانیوم و اورانیوم با غنای بالا دست نکشد، از هیچگونه کاهش یا تعلیق تحریمها برخوردار نخواهد شد. وی افزود که مذاکرات با ایران بر غنیسازی اورانیوم صفر و چگونگی برخورد با ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور متمرکز است.
این خبرها در حالی منتشر شده است که ایران در حال مذاکرات با گروه ۵+۱ برای برقراری روابط اقتصادی با این کشور است
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