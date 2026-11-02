رئیس قوه قضائیه: برخورد قاطع با محتکران و حمایت از تولیدکنندگان

رئیس قوه قضائیه با اعلام برخورد قانونی با فساد و احتکار، از حمایت تمام‌قد از فعالان سالم اقتصادی در برابر جنگ تحمیلی دشمن خبر داد و توصیه‌هایی برای رسیدگی به جنایات آمریکا ارائه کرد.

رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه که روز دوشنبه ۱۱ آبان برگزار شد، بر عزم جدی دستگاه قضا برای حمایت از تولیدکنندگان و برخورد بدون اغماض با فسادگران و محتکران تاکید کرد. محسنی اژه‌ای اعلام نمود که عناصری که به بهانه تولید مرتکب فساد می‌شوند، مطابق موازین قانونی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

تفاوت فعالان سالم با فسادگران اقتصادی

رئیس دستگاه قضایی بیان داشت که حمایت از فعالان اقتصادی مولد در تمامی شرایط یک تکلیف اساسی است، به ویژه در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را تحمیل کرده است. او تأکید کرد که تفکیک میان کسانی که با قصد فساد فعالیت می‌کنند و کسانی که به دلیل تحریم‌ها و شرایط سخت زمین می‌خورند، الزامی است.

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او افزود در مواجهه با این دو گروه رویکردهای متفاوتی وجود دارد. انتقاداتی درباره اعطای مرخصی به برخی محکومان اقتصادی اغلب ناشی از همین تفکیک است، زیرا افرادی که هدفشان فساد نبوده و می‌توانند با حضور در محل کار خسارت‌ها را جبران کنند، مشمول معافیت‌هایی در راستای منافع نظام عدالت می‌شوند.

توصیه‌های تخصصی برای رسیدگی به جنایات آمریکا

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد. او تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات تروریستی دولتی این رژیم و به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبه کشورمان را مهم دانست.

در کنار تسریع، بر دقت و تدقیق در رسیدگی‌ها و اتقان آراء نیز تأکید شد. محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که با سرعت و دقت مطلوب، پرونده‌های نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد و عدالت محقق گردد.

مقابله با جنگ ترکیبی و تغییر فرهنگ

او با اشاره به ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی، هشدار داد که دشمنان با ابزارهای جنگ ترکیبی و ادراکی در تلاش برای دور کردن مردم از ارزش‌های دینی و ملی هستند. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد که این نهاد در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضدفرهنگی انفعال ندارد و از نهاد‌های متولی مطالبه‌گری می‌کند.

او همچنین به به‌روزرسانی سند تحول قضایی پرداخت و خواستار نگاهی آسیب‌شناسانه و بهره‌گیری از نظرات متخصصان خارج از قوه قضائیه شد. محسنی اژه‌ای تأکید کرد که اولویت‌ها باید بر اساس تحولات زمان تغییر کنند و این انعطاف‌پذیری در نسخه جدید سند لحاظ شود.

حمایت از ملت مبعوث و به‌روزرسانی قوانین

رئیس دستگاه قضا با ستایش از ملت ایران به عنوان قهرمانان واقعی، از حضور چشمگیر آن‌ها در خیابان‌ها به مدت ۲۴۶ شب متوالی سخن گفت. او قدردانی خود را از نیروهای مسلح و امنیتی ابراز کرد که برای تحکیم امنیت و دفع شر دشمنان شبانه‌روز مجاهدت می‌کنند.

در پایان، به تدبیر راهگشایی بر اساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اشاره شد. این تدبیر ویژه برای محکومان قصاصی که صاحب حق آن‌ها را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده‌اند، مصوب شده است. مراجع قضایی موظفند با اذن امام شهید، به این تدبیر عمل کنند تا سرنوشت محکومان روشن شود.