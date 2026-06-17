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رئیس‌جمهور لبنان از آتش‌بس حمایت می‌کند و کمک‌های ایران را می‌پذیرد

سیاست خارجی News

رئیس‌جمهور لبنان از آتش‌بس حمایت می‌کند و کمک‌های ایران را می‌پذیرد
لبنانآتش‌بسجوزف عون
📆6/17/2026 2:56 PM
📰EtemadOnline
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جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان در بیانیه‌ای padsتأکید کرد که لبنان قطعی از آتش‌بس حمایت می‌کند و از هر کشوری که به آنها کمک کند، به ویژه ایران، استقبال می‌کند. این اظهارات در حین تنش‌های منطقه‌ای و نیاز لبنان به حمایت‌های خارجی برای حفظ ثبات داخلی مطرح شده است.

جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان امروز در اظهاراتی تأکید کرد که کشورش قطعی از آتش‌بس حمایت می‌کند و از هر کشوری که به لبنان کمک کند، از جمله ایران ، استقبال خواهد کرد.

این بیانیه در شرایطی مطرح شده که منطقه درگیر تنش‌های متعددی است و بحث‌های مختلفی درباره نقشexternalforces در بحران‌های منطقه جریان دارد. رئیس‌جمهور لبنان با اشاره به نیازهای انسانیشان و اهمیت ثبات سیاسی، بر لزوم حمایت بین‌المللی و همکاری با کشورهای دوست تأکید نمود. این موضع حالی را منعکس می‌کند که لبنان در پی ایجاد تعادل در روابط بین‌المللی خود با در نظر گرفتن اولویت‌های ملی است

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لبنان آتش‌بس جوزف عون ایران کمک‌های بین‌المللی

 

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