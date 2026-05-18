رئال مادرید تصمیم گرفته تا با انتشار بیانیه‌ای، تا پایان فصل جاری، دوران حضور کاپیتان قدیمی دیگر این تیم را به پایان بکشد.

دوران حضور یک کاپیتان قدیمی دیگر رئال مادرید هم در این تیم به پایان رسید تا هواداران رئال باز هم با شرایط سختی در پایان یک فصل پر از ناکامی روبرو شوند.

رئال مادرید دقایقی پیش با انتشار بیانیه‌ای به‌ طور رسمی جدایی کارواخال، کاپیتان اول این تیم و یکی از اسطوره‌های این باشگاه، را اعلام کرد. به گزارش ورزش سه، قرارداد این ستاره اسپانیایی با رئال مادرید در پایان فصل جاری به اتمام خواهد رسید و مدیران این باشگاه تصمیم گرفتند که قرارداد او را تمدید نکنند تا این بازیکن پس از ۲۴ سال پوشیدن پیراهن رئال به صورت رسمی از این باشگاه جدا شود و به دنبال ادامه فوتبالش در باشگاه دیگری باشد.

مقصد بعدی این مدافع سابق تیم ملی اسپانیا هنوز مشخص نشده است





