رئال مادرید در آتن؛ فرصت شکستن طلسم ۴۱ ساله و قهرمانی

رئال مادرید با هفت گل در ۳ بازی اخیر لیگ قهرمانان و آماری درخشان از کیلیان امباپه و جود بلینگام، به دنبال شکستن رکورد تاریخی خود در ورزشگاه آاک آتن و صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی است.

رئال مادرید با هدایت ژوزه مورینیو و با بهره‌گیری از بهترین فرم فصل خود، به زودی وارد ورزشگاه آل‌وین آرنای آتن خواهد شد. این تیم اسپانیایی با کسب شش پیروزی متوالی در رقابت‌های مختلف و همچنین برد سه‌گانه در ابتدای لیگ قهرمانان اروپا ، اکنون می‌تواند با اطمینان نسبی به میدان برود. هدف اصلی شاگردان مورینیو در این دیدار، حفظ رکورد صددرصدی در چهارمین هفته و پایان دادن به یک انتظار تاریخی طولانی است.

رکوردشکنی تاریخی و شکستن طلسم آتن

رئال مادرید تا کنون هرگز نتوانسته است در ورزشگاه خانگی آاک آتن پیروز شود و این موضوع به یک چالش بزرگ برای این باشگاه تبدیل شده است. این اولین رویارویی دو تیم در سال ۱۹۸۵ در جام یوفا بود که با پیروزی یک بر صفر آاک و سپس پیروزی پنج بر صفر رئال در بازی برگشت به پایان رسید. در سال ۲۰۰۲ و در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا نیز این دو تیم در آتن با نتیجه سه بر سه مساوی کردند و بازی برگشت در سانتیاگو برنابئو نیز با نتیجه دو بر دو به پایان رسید. حالا ۲۴ سال پس از آخرین دیدار و ۴۱ سال پس از نخستین سفر، مورینیو فرصتی تاریخی برای کسب اولین پیروزی باشگاه مادریدی در خاک یونان دارد.

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عملکرد درخشان رئال در لیگ قهرمانان

رئال مادرید در سه هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا با شکست اینتر با نتیجه دو بر یک، لایپزیش با چهار بر یک و رم با نتیجه چهار بر سه، نمره کامل گرفته است. این تیم با ۹ امتیاز در رتبه چهارم جدول ۳۶ تیمی قرار دارد و یکی از پنج تیمی است که تمام بازی‌های خود را برده است. در مقابل، آاک آتن با کسب تنها سه امتیاز و شکست‌های متوالی برابر شاختار دونتسک و منچسترسیتی، در شرایط مطلوبی قرار ندارد و اخیراً نیز در لیگ یونان با نتیجه دو بر صفر از سد پاناتینایکوس عبور نکرده است.

هشدار مورینیو و نقش ستاره‌های رئال

ژوزه مورینیو در نشست خبری پیش از مسابقه هشدار داد که نباید حریف را دست‌کم گرفت و تأکید کرد که برای صعود مستقیم به مرحله یک‌هشتم نهایی هنوز فاصله زیادی وجود دارد. رئال مادرید در شش مسابقه اخیر ۱۸ گل به ثمر رسانده و در آخرین دیدار نیز راسینگ سانتاندر را با نتیجه سه بر صفر شکست داده است. کیلیان امباپه با گلزنی در پنج مسابقه متوالی لیگ قهرمانان اروپا، نقش تعیین‌کننده‌ای در این روند موفقیت داشته است. جود بلینگام نیز با ۵۹ بازی در این رقابت‌ها، با حضور مقابل آاک می‌تواند رکورد ایکر کاسیاس را بشکند و جوان‌ترین بازیکن تاریخ با ۶۰ حضور شود.

چالش‌های آماری و حضور لوکا یوویچ

لوکا یوویچ که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بازیکن رئال مادرید بود، اکنون در ترکیب آاک آتن حضور دارد و فرصتی برای مقابله با تیم سابقش دارد. آمارهای تاریخی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از ۳۳ مسابقه اخیر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا با تساوی به پایان نرسیده است و این تیم در ۳۴ بازی خارج از خانه متوالی، حداقل یک گل در مسابقه دیده است. همچنین شش مسابقه اخیر اروپایی رئال مجموعا ۲۸ گل داشته که میانگین ۴.۶۷ گل در هر بازی است. آاک آتن نیز در ۳۱ مسابقه خانگی اخیر خود در رقابت‌های اروپایی هیچ‌گاه به تساوی بدون گل نرسیده است که احتمال یک مسابقه پرحادثه را افزایش می‌دهد.

انتظارات برای صعود و پیروزی تاریخی

رئال مادرید امشب تنها برای کسب سه امتیاز به میدان نمی‌رود و می‌تواند با ثبت چهارمین پیروزی متوالی در لیگ قهرمانان اروپا، طلسم قدیمی خود در خانه آاک آتن را بشکند. مورینیو که بارها درباره اهمیت حفظ تمرکز در مسابقات اروپایی صحبت کرده، این بار مأموریت مشخصی برای ادامه روند پیروزی‌ها در ورزشگاهی دارد که رئال مادرید در دو سفر قبلی هرگز موفق به فتح آن نشده است.