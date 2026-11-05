سه فضانورد آمریکایی با استفاده از سیستم ماهواره‌ای ناسا، آرای خود را از ایستگاه فضایی بین‌المللی برای شهرستان هریس تگزاس ارسال کردند. فرایند امن و دیجیتال با تاریخچه‌ای سه دهه‌ای.

سه فضانورد آمریکایی، شامل لوک دلینی ، جسیکا واتکینز و الکس منون ، با حضور در مدار زمین و از ایستگاه فضایی بین‌المللی ، در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده که روز سه‌شنبه برگزار شد، شرکت کردند. این رویداد نادر نشان‌دهنده توانایی تکنولوژیک ناسا برای ایجاد ارتباطات امن است.

فرایند فنی ارسال آرا از مدار زمین

فضانوردان آمریکایی با بهره‌گیری از پیوندهای پیشرفته ارتباطی، برگه‌های رأی الکترونیکی خود را به مقامات انتخاباتی در سطح زمین ارسال کردند. الکس منون که یکی از این سه فضانورد است، تأیید کرد که این فرایند از طریق یک سامانه الکترونیکی کاملاً امن انجام شده است. این سیستم تضمین می‌کند که برگه‌های رأی با حفظ محرمانگی و بدون هیچ‌گونه خللی به دست مسئولان منتخب می‌رسد.

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برای اثبات انجام این کار، منون یک ویدئوی ۲۹ ثانیه‌ای منتشر کرد که در آن برچسب تأیید رأی‌دهی را نشان می‌دهد. او در این ویدئو تور کوتاهی از آنچه محل رأی‌گیری نامید، ارائه داد که در واقعیت همان کابین خصوصی او در ایستگاه فضایی بین‌المللی بود. او توضیح داد که فرم رأی‌گیری را مستقیماً روی رایانه شخصی خود پر کرده و آن را به شهرستان هریس در ایالت تگزاس ارسال کرده است.

زیرساخت‌های مخابراتی ناسا و امنیت آرا

علیرغم فاصله جغرافیایی عظیم میان ایستگاه فضایی و زمین، فرایند رأی‌گیری بر همان زیرساخت‌هایی تکیه دارد که ناسا روزانه برای تبادل داده و پیام با ایستگاه استفاده می‌کند. این ارتباطات از طریق برنامه مخابرات و ناوبری فضایی ناسا مدیریت می‌شود. نخستین گام این فرایند، تکمیل فرم درخواست کارت پستی فدرال است که توسط فضانوردان و همچنین نظامیان آمریکایی مستقر در خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از تکمیل برگه رأی در مدار، اطلاعات از طریق سامانه ماهواره‌ای ردیابی و ارسال داده ناسا به یک آنتن زمینی در تأسیسات وایت سندز این آژانس واقع در لس کروسس، ایالت نیومکزیکو، ارسال می‌شود. از آن نقطه، داده‌ها به مرکز کنترل مأموریت در مرکز فضایی جانسون منتقل شده و سپس برای ثبت نهایی به مقامات انتخاباتی شهرستان هریس فرستاده می‌شوند.

تاریخچه سه دهه‌ای رأی‌دهی فضانوردان

اگرچه رأی‌دادن از فضا اقدامی غیرمعمول به نظر می‌رسد، اما این رویه سابقه‌ای نزدیک به سه دهه دارد. این روند در سال ۱۹۹۷ آغاز شد، زمانی که قانون‌گذاران ایالت تگزاس قانونی را تصویب کردند که به فضانوردان ناسا اجازه داد هنگام حضور در مدار، در انتخابات ایالات متحده رأی بدهند. دیوید ولف، فضانورد آمریکایی، نخستین کسی بود که این کار را انجام داد و در همان سال آرای خود را از ایستگاه فضایی روسی میر ارسال کرد.

این سه فضانوردی که امسال رأی دادند، با دو مأموریت متفاوت به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر کرده‌اند. لوک دلینی و جسیکا واتکینز در روز ۱ اکتبر سال گذشته در قالب مأموریت کرو ۱۳ شرکت اسپیس‌ایکس پرتاب شدند. در مقابل، الکس منون میانه ژوئیه با فضاپیمای روسی سایوز به ایستگاه رسید و به خدمه اضافه شد.

ترکیب خدمه و حضور در مرکز فضایی جانسون

شهرستان هریس به دلیل وجود مرکز فضایی جانسون در شهر هیوستون، به طور سنتی حوزه انتخاباتی فضانوردان ناسا محسوب می‌شود. این مرکز اصلی‌ترین پایگاه این آژانس برای مدیریت مأموریت‌های سرنشین‌دار است. فضانوردان حاضر در ایستگاه در کنار چهار عضو دیگر خدمه زندگی می‌کنند که شامل فضانورد کانادایی جاشوا کوتریک و کیهان‌نوردان روس آنا کیکینا، پیوتر دوبروف و سرگئی تتریاتنیکوف می‌شود.

ترکیب فعلی خدمه نشان‌دهنده همکاری چندجانبه است. جاشوا کوتریک و سرگئی تتریاتنیکوف هر دو عضو مأموریت کرو ۱۳ هستند که توسط شرکت اسپیس‌ایکس مدیریت می‌شود. از سوی دیگر، پیوتر دوبروف و آنا کیکینا همراه با الکس منون با استفاده از فضاپیمای سایوز به ایستگاه فضایی بین‌المللی رفته‌اند. ناسا بر این نکته تأکید دارد که تمامی مراحل ارسال آرا تحت تدابیر امنیتی سختگیرانه انجام شده و برگه‌ها رمزگذاری می‌شوند تا تنها فضانورد و مقام مجاز انتخاباتی بتوانند محتوای آن را مشاهده کنند.