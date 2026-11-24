دادگاه داوری ورزش با لغو تصمیم CAF قهرمانی تیم ملی فوتبال سنگال در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ را تایید کرد و نتیجه بازی را یک بر صفر اعلام نمود.

دادگاه داوری ورزش در تاریخ سه‌شنبه ۴ آذر ماه با صدور یک رأی قطعی و نهایی، پرونده طولانی و پرابهام مربوط به فینال رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ را به نفع فدراسیون فوتبال سنگال حل و فصل کرد. این تصمیم حقوقی با پذیرش کامل اعتراضات ثبت‌شده توسط مقامات ورزشی سنگال، حکم انضباطی صادرشده توسط کنفدراسیون فوتبال آفریقا را بی‌اثر اعلام نمود و عنوان قهرمانی این تیم ازخودزمینی را مجدداً به رسمیت شناخت.

لغو حکم انضباطی و تایید نتیجه اولیه بازی

بر اساس جزئیات منتشرشده از رأی نهایی، تصمیم قبلی کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آفریقا که مبنی بر اعلام شکست انضباطی سنگال و ثبت نتیجه سه بر صفر به سود تیم ملی مراکش بود، کاملاً لغو شد. دادگاه با این اقدام، اعتبار رأی اولیه کمیته انضباطی این کنفدراسیون را که نتیجه یک بر صفر به نفع سنگال را تایید کرده بود، بار دیگر احیا نمود. این تغییر رویکرد حقوقی نشان‌دهنده آن است که اعتراضات سنگال بر پایه نقص‌های جدی در روند رسیدگی انضباطی CAF استوار بوده است. نتایج نهایی نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در امتیازدهی منجر به تضییع حقوق ورزشکاران سنگالی شده و دادگاه داوری ورزش این تضییع را محکوم نموده است.

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جزئیات فنی درگیری و وقایع روز ۱۸ ژانویه

فینال این رقابت‌ها در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ مصادف با ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ در شهر رباط واقع در مراکش برگزار شد و روزی پرتنش به یادماندنی برای ورزش‌دوستان بود. در جریان مسابقه، دو تیم ملی در وقت‌های قانونی به تساوی بدون گل رسیدند، اما جو زمین با اعتراض شدید بازیکنان تیم سنگال به اعلام یک ضربه پنالتی به سود حریفان تغییر کرد. این اعتراض باعث شد تا بازی برای مدتی طولانی متوقف شود و بازیکنان از زمین خروج کنند. پس از اتمام تظاهرات و بازگشت بازیکنان به زمین، ضربه پنالتی ابراهیم دیاز توسط دروازه‌بان مراکش مهار شد و بازی به وقت‌های اضافه کشیده گردید. در نهایت، پاپه گوئیه با زدن گل پیروزی‌بخش، جام قهرمانی را به سنگال بازگرداند، اما این خوشحالی با تصمیمات اداری بعدی به چالش کشیده شد.

مخالفت اشرف حکیمی با اهدای مجدد جام قهرمانی

پس از بازگشت جام قهرمانی به سنگال، واکنش‌های متفاوتی از سوی بازیکنان تیم ملی مراکش دیده شد. اشرف حکیمی، ستاره دفاعی مراکش، اعلام کرد که حاضر به دریافت مجدد جام نیست، زیرا معتقد است این جام با بازی کردن و کسب پیروزی باید به دست آید و نه با تصمیمات دادگاه‌ها و کمیتّه‌های اداری. او بر اهمیت رقابت سالم و پرهیز از روش‌های غیرورزشی تأکید کرد و بیان داشت که حتی اگر حکم دادگاه به سود سنگال باشد، آن‌ها در زمین بازی پیروز میدان بوده‌اند. این اظهارنظر نشان‌دهنده عمق احساسات منفی بازیکنان مراکش نسبت به نتیجه نهایی و احساس بی‌عدالتی ناشی از دخالت‌های انضباطی است. حکیمی با این موضع‌گیری سعی در حفظ شرافت ورزشی تیم خود داشته و اعلام کرده که هرگونه پذیرش جایگاه دوم را ناپذیرفته می‌داند.

مرور زمانی پرونده و گام‌های حقوقی فدراسیون سنگال

این ماجرا پس از آن آغاز شد که کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آفریقا در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶ مصادف با ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، با استناد به مقررات انضباطی سخت‌گیرانه، تیم سنگال را بازنده مسابقه اعلام کرد و نتیجه را به نفع مراکش ثبت نمود. فدراسیون فوتبال سنگال بلافاصله پس از این تصمیم جنجالی، در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۶ برابر با ۵ فروردین ۱۴۰۵، اعتراض رسمی خود را در دادگاه داوری ورزش ثبت کرد. خواسته اصلی این فدراسیون، لغو حکم CAF و بازگشت سریع نتیجه به حالت ثبت‌شده در زمین بود. این اعتراض منجر به بررسی دقیق اسناد و فرآیندهای داوری شد و در نهایت دادگاه با درک شرایط بحرانی و بی‌نظمی‌های ایجادشده در حین بازی، حق را به سنگال داد.

پیامدهای حقوقی برای آینده رقابت‌های آفریقایی

این رأی نهایی که پرونده چندماهه اختلاف بین دو کشور را به نفع سنگالی‌ها خاتمه داد، می‌تواند الگویی مهم برای آینده رقابت‌های فوتبال آفریقا باشد. تایید قهرمانی تیم ملی سنگال در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، پیامی صریح به تمامی کنفدراسیون‌های ورزشی مبنی بر ضرورت دقت بالا در روند رسیدگی به تخلفات انضباطی است. این تصمیم باعث شد تا تیم ملی سنگال با افتخار به عنوان نماینده آفریقا در رقابت‌های بین‌قاره‌ای حضور یابد و از هرگونه محرومیت‌های احتمالی در آینده جلوگیری شود. همچنین این حکم، ابهامات زیادی را که بر سر تیم‌های قاره آفریقا حاکم بود، رفع کرده و مسیر را برای برگزاری مسابقات عادلانه‌تر هموار می‌سازد.