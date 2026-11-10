رأی دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه و دستمزد کارگران اعلام شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، شرط احراز پرداخت واقعی دستمزد را برای مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه الزامی کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی سرنوشت‌مند، رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی را در خصوص اعتراض ۲۹ نفر از قضات این دیوان بررسی کرد. در این رسیدگی، مقام عالی قضایی دریافت حق بیمه را که مبتنی بر دستمزد دریافتی نباشد، مغایر با قوانین جاری تشخیص داد. این رأی منجر به ابطال قسمتی از بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی شد که بر اساس آن، صرف تغییر عنوان شغلی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های مالی، منجر به تعهد مالی جدید برای کارفرمایان می‌شد.

الزام احراز پرداخت واقعی دستمزد برای کارفرمایان

بر اساس این رأی قطعی و حقوقی، تغییر عنوان شغلی کارگر به‌تنهایی و بدون مبنای مالی، موجب تغییر در دستمزد و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمی‌شود. استدلال حقوقی حاکم بر این رأی بر این اصل استوار است که استحقاق دریافت دستمزد متناسب با یک عنوان شغلی، لزوماً به معنای پرداخت آن دستمزد از سوی کارفرما نیست. بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی صرفا پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما و احراز اینکه دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده واقعاٌ به کارگر پرداخت شده است، می‌تواند در مهلت مقرر قانونی نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه اقدام کند.

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تفکیک میان عنوان شغلی و واقعیت پرداختی

این تصمیم کلیدی با تأکید بر تفکیک میان اصلاح عنوان شغلی و احراز پرداخت دستمزد متناسب با آن، ضمن جلوگیری از مطالبه غیرقانونی حق بیمه، ضوابط قانونی مربوط به حفظ سوابق و حقوق بیمه‌ای کارگران را ملاک عمل قرار داده است. رأی هیأت عمومی به معنای محرومیت کارگران از حقوق بیمه‌ای ناشی از عنوان شغلی واقعی آنان نیست. بلکه از یک سو، امکان مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی و دستمزد واقعاٌ پرداخت‌شده را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، مانع تحمیل مطالبات غیرمستند و فاقد مبنای قانونی به کارفرمایان می‌شود.

مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت در مشاغل خاص

در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد مشخصی است، از جمله مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب مراجع ذی‌صلاح، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی بر عهده کارفرما خواهد بود. این نکته ضروری است که در این دسته از مشاغل، حتی اگر مدارک پرداخت متفاوتی ارائه شود، قانون پیش‌فرض بر پرداخت دستمزد مشخص است و کارفرما موظف به پرداخت اختلاف حقوقی است مگر اینکه خلاف آن را به اثبات برساند.