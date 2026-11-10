شورای عالی فضای مجازی با لغو رأی پیشین مالیاتی، درآمد پلتفرم‌های مستقر در پارک‌های فناوری از مشتریان خارج را مشمول معافیت کرد.

شورای عالی فضای مجازی در اقدامی مهم برای حمایت از توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، با انتشار رأی شماره ۱۰ در کمیته تسهیل فعالیت، معافیت مالیاتی پلتفرم‌های فعال در این حوزه را گسترش داد. بر اساس این تصمیم جدید، واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌توانند از معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از ارائه خدمات و کالا به مشتریان خارج از پارک نیز بهره‌مند شوند. این تغییر رویکرد در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در راستای شفاف‌سازی و حمایت از اقتصاد رقومی مطرح شد.

لغو محدودیت معافیت و گسترش حمایت از پلتفرم‌ها

این رأی مستقیماً به شکایت شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران و دانشگاه شاهرود واکنش نشان می‌دهد. نمایندگان این شرکت‌ها اعتراض خود را به محدودیت معافیت مالیاتی تنها بر درآمد فعالیت در فضای مجازی و از طریق سکوهای دیجیتال معطوف کرده بودند. در متن رأی جدید، صراحتاً اعلام شده است که نظر پیشین شورای عالی مالیاتی که معافیت را صرفاً به درآمد خدمات ارائه‌شده به مشتریان داخل پارک محدود می‌کرد، به طور کامل ملغی‌الاثر گردیده است. این تغییر ساختاری به معنای پذیرش مدل درآمدی پلتفرم‌ها از بازارهای برون‌پارکی است.

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تدوین دستورالعمل جدید و شاخص‌های ارزیابی دقیق

برای اجرای عملی این تصمیم و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری تشکیل شده است. این کارگروه موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور رأی، دستورالعمل اجرایی و دقیق احراز فعالیت‌های اصلی و مؤثر در ایجاد درآمد را تدوین و ابلاغ کند. هدف اصلی این دستورالعمل، تعیین شاخص‌های عینی برای ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها جهت بهره‌مندی از مزایای مالیاتی است.

در این دستورالعمل آینده، موارد کلیدی شامل محل انجام تحقیق و توسعه، طراحی فناوری، پردازش اطلاعات و ارائه خدمت و همچنین مدیریت فنی سامانه به عنوان معیارهای اصلی تعیین می‌شوند. شفافیت در این شاخص‌ها به شرکت‌های فناوری کمک می‌کند تا بدانند کدام بخش از فعالیت‌های آن‌ها تحت پوشش معافیت‌های جدید قرار می‌گیرد و چگونه می‌توانند مستندات لازم را برای تایید فعالیت‌های مؤثر خود ارائه دهند. این شفافیت‌سازی گامی بزرگ برای کاهش بی‌اعتمادی‌های اداری و تسهیل فرآیندهای مالیاتی است.

اثرات اقتصادی و آینده پلتفرم‌های دیجیتال کشور

گسترش معافیت مالیاتی به درآمد مشتریان خارج از پارک، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به شکل چشمگیری افزایش دهد. شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران و شاهرود اکنون با دیدگاه روشن‌تری نسبت به سودآوری خدمات خود به بازارهای عمومی مواجه هستند. این تغییر رویکرد می‌تواند منجر به رشد سریع‌تر استارتاپ‌های ایرانی و افزایش صادرات خدمات دیجیتال شود. حمایت از این بخش از اقتصاد، با توجه به ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص در این دانشگاه‌ها، می‌تواند نقش مهمی در تنوعبخشی به درآمدهای ملی ایفا کند.

همزمان با این توسعه اقتصادی، سایر اخبار مربوط به شرایط جوی و تعطیلی‌های مدارس در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ نیز منتشر شده است که نشان‌دهنده پویایی روزهای اخیر در بخش‌های مختلف است. با این حال، تمرکز اصلی نهادهای اقتصادی بر روی این تصمیم جدید شورای عالی فضای مجازی است که مسیر آینده کسب‌وکارهای دیجیتال در ایران را متحول خواهد کرد. اجرای دقیق دستورالعمل‌های یک‌ماهه و نظارت بر رعایت شاخص‌های تعیین شده، کلید موفقیت این طرح حمایتی خواهد بود و شرکت‌های فناوری باید با آمادگی کامل برای ارائه مستندات فنی و مالی خود آماده شوند.