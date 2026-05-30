یک رأی شوک‌آور دادگاه عمومی حقوقی کرج حق مالکیت زنان بر موتورسیکلت را با استناد به عرف و استفاده ازواژه‌های مردسال‌گرایانه انکار کرده است. این تصمیم با قانون مدنی و قانون اساسی در تضاد.fullName و پیامدهای آن شامل نقض قانون، پرداخت خسارت، تخلف انتظامی قاضی و جرم نقض حقوق اساسی است.

در زمان دانشکده حقوق، استادی از آینده امیدوار بود چون دانشجویان دختر حقوق می‌خواندند. اما ۲۵ سال بعد، یک رأی دادگاه کرج این امید را زیر سؤال برد.

قاضی با استناد به عرف، حق مالکیت زنان بر موتورسیکلت را انکار کرد و حتی از واژه 'نسوان' به جای 'زنان' استفاده نمود. این در حالیست که قانون مدنی به صراحت ماده ۱۱۱۸铭记 زن می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی کند. استناد به عرف در مقابل قانون چه وجاهتی دارد؟ حتی اگر قاضی به پارکینگ دادگستری نگاه کند، می‌تواند وکیل‌های بانویی را که با موتورسیکلت می‌روند ببیند.

این رأی تبعات مختلفی دارد: نقض به دلیل مخالفت با قانون اساسی و ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، امکان پرداخت خسارت توسط قاضی به مدعی، تخلف انتظامی قاضی با محکومیت تا بازنشستگی، و جرم نقض حقوق مقرر در قانون اساسی با حبس از دو ماه تا سه سال. به نظر می‌رسد این رأی با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی در تضاد است و دادگاه تجدیدنظر استان البرز باید آن را نقض کند





