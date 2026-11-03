سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد ۳۰ کشور از فناوری نگهداری طولانی‌مدت خون‌های نادر برخوردارند و نمونه‌ها تا ۳۰ سال قابل استفاده هستند.

احقر قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ، با اعلام حضور کشور در جمع سی کشوری بهره‌مند از فناوری نگهداری طولانی‌مدت خون‌های نادر ، توضیحات دقیقی درباره چگونگی شناسایی، ذخیره‌سازی و اهمیت حیاتی این منابع خونی ارائه داد. این اقدام مهم در راستای تأمین نیاز بیماران کمیاب و ارتقای استانداردهای درمانی در سطح ملی انجام شده است.

فناوری نگهداری و ذخیره‌سازی خون‌های نادر

قره‌باغیان بر اساس مقالات علمی منتشر شده بیان کرد که خون‌های نادر به گروه‌هایی اطلاق می‌شود که شیوع بسیار کمی در جامعه دارند. این گروه‌ها به سه دسته نادر، بسیار نادر و فوق‌العاده نادر تقسیم‌بندی می‌شوند. سازمان انتقال خون ایران با شناسایی دقیق این گروه‌ها، نمونه‌های مربوط را جمع‌آوری و با روش انجماد نگهداری می‌کند.

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مستندات علمی نشان می‌دهد که مدت نگهداری این خون‌ها بین ده تا سی سال است. حتی نمونه‌هایی که بیش از بیست سال به صورت منجمد نگهداری شده‌اند، همچنان قابلیت استفاده پزشکی دارند. این یافته‌ها تأیید می‌کند که ذخیره‌سازی طولانی‌مدت یک راهکار پایدار برای بیماران با گروه‌های خونی خاص است.

روش‌های شناسایی و اهدای خون توسط بیماران

ذخیره خون‌های نادر باید به صورت مستمر حفظ شود. افراد دارای گروه‌های خونی نادر از روش‌های مختلف شناسایی می‌شوند و برای اهدای خون به مراکز انتقال خون دعوت می‌گردند. این افراد در صورت برخورداری از شرایط سلامت اهداکنندگان، می‌توانند سالانه چهار بار خون اهدا کنند. این فرآیند به ثبات مخازن خون کمک شایانی می‌کند.

یکی از مثال‌های بارز، افراد دارای گروه خونی بمبئی یا پارابمبئی هستند. آن‌ها از نظر ظاهری در گروه خونی O قرار می‌گیرند اما فاقد آنتی‌ژن H هستند. این آنتی‌ژن در سایر افراد گروه O وجود دارد. بنابراین، این بیماران نمی‌توانند از خون معمولی گروه O استفاده کنند و باید خون سازگار با گروه خونی خود را دریافت کنند.

شناسایی افراد دارای گروه خونی نادر از سه مسیر اصلی انجام می‌شود. مسیر نخست، شناسایی بیماران در بیمارستان‌هاست. گاهی با وجود هم‌گروه بودن ظاهری، آزمایش سازگاری مثبت نمی‌شود. در این شرایط، نمونه بیمار به آزمایشگاه تخصصی خون‌های نادر ارسال می‌گردد.

نقش مادران و آزمایش‌های تصادفی در شناسایی

مسیر دوم شناسایی مادرانی است که نوزاد آن‌ها پس از تولد دچار زردی می‌شود. بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد که مادر دارای گروه خونی نادر است و آنتی‌بادی مربوط را تولید کرده است. این روش کمک بزرگی به شناسایی سریع این گروه‌های خونی کمیاب می‌کند. مسیر سوم نیز آزمایش نمونه‌های اهدایی در سازمان است که طی آن گروه‌های نادر به صورت تصادفی شناسایی می‌شوند.

پس از شناسایی فرد دارای گروه خونی نادر، اقوام درجه یک او نیز مورد آزمایش قرار می‌گیرند. در صورت شناسایی افراد مشابه و برخورداری از شرایط اهدا، نمونه‌های آن‌ها جمع‌آوری شده و در مرکز تخصصی سازمان انتقال خون در تهران به صورت منجمد ذخیره می‌شود.

به دلیل هزینه بسیار بالای آزمایش‌ها و شیوع پایین این گروه‌ها، امکان فراخوان عمومی برای شناسایی وجود ندارد. شناسایی باید از طریق روش‌های استاندارد و هدفمند انجام شود. شیوع برخی از این گروه‌ها از یک نفر در هر هزار نفر تا یک نفر در هر یک میلیون نفر متغیر است.

توسعه فناوری پلاکت آفرزیس و تأمین پلاسما

سیستم‌های گروه‌بندی خون و آزمایش‌های غربالگری عفونت‌ها در سازمان انتقال خون کاملاً اتوماتیک هستند. دو برنامه اصلی توسعه شامل گسترش ذخیره‌سازی خون‌های نادر و توسعه تهیه پلاکت به روش آفرزیس است. پلاکت برای بیماران مبتلا به سرطان و پس از جراحی‌های سنگین حیاتی است.

در روش آفرزیس، پلاکت مستقیماً از خون اهداکننده جدا و سایر اجزا بازگردانده می‌شود. این روش کیفیت و کمیت بهتری برای بیماران فراهم می‌کند و پزشکان از آن استقبال می‌کنند. توسعه این فناوری در کشور اولویت سازمان انتقال خون است.

نیاز کشور برای تولید داروهای مشتق از پلاسما سالانه حداقل یک میلیون و دویست هزار لیتر است. سازمان انتقال خون ایران سالانه سیصد هزار لیتر پلاسمای مازاد را در اختیار پالایشگرهای داخلی قرار می‌دهد. دو پالایشگر داخلی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

بخشی از پلاسما نیز به پالایشگرهای خارج از کشور ارسال می‌شود و محصولات نهایی برای مصرف به کشور بازمی‌گردند. ایران تنها کشور منطقه‌ای است که کیفیت پلاسمای آن با استانداردهای آلمان و اتریش مطابقت دارد. این امکان را فراهم کرده است تا پلاسما برای تولید داروهای بیولوژیک به این کشورها ارسال گردد.