دیپلماسی عزتمندانه؛ پیوند مقاومت و مذاکره برای تأمین منافع ملی

علی ربیعی با تبیین ضرورت حفظ انسجام ملی و هوشمندی در عرصه دیپلماسی، تأکید می‌کند که مذاکره برای پیروزی، نه تنها با فرهنگ مقاومت در تضاد نیست، بلکه ابزاری برای تثبیت دستاوردهای حاصل از فداکاری‌های ملی است.

این روزها در فضای سیاسی و اجتماعی ایران، پرسش پیرامون راهکارهای صیانت از امنیت ملی و نحوه مواجهه با تهدیدات خارجی به دغدغه اصلی آحاد جامعه تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان در تحلیل‌های فردی و جمعی خود می‌کوشند تا مسیری را بیابند که در آن عزت ملی حفظ شده و آینده کشور از مخاطرات احتمالی دور بماند.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در تحلیل اخیر خود با تأکید بر اینکه انسجام ملی بزرگترین سرمایه بازدارنده در برابر تجاوز است، تصریح می‌کند که هرگونه تصمیم کلان حاکمیتی برای تأمین منافع کشور، نیازمند حمایت مبتنی بر عقلانیت و نگاه ملی است. با این حال، وی معتقد است که این وفاداری به منافع ملی، هرگز نباید راه را بر نقد منصفانه و بیان دلسوزانه دیدگاه‌ها ببندد، زیرا فضای باز گفتمانی خود نوعی مسئولیت اخلاقی و میهنی است.

ربیعی با نقد رویکردی که مذاکره را تابو و مترادف با تسلیم می‌پندارد، تأکید می‌کند که گفتگو یکی از ابزارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دستاوردهای سیاسی است. به زعم وی، مذاکره به معنای ترک اصول یا عقب‌نشینی از آرمان‌ها نیست، بلکه تلاشی دیپلماتیک برای تثبیت حقانیت ایران در نظم ناعادلانه جهانی است. وقتی یک کشور با وجود ایستادگی بر اصول، میز گفتگو را ترک نمی‌کند، در افکار عمومی جهان مشروعیت بیشتری کسب کرده و در داخل کشور نیز پیوند میان تصمیمات بزرگ حاکمیتی و حمایت‌های مردمی مستحکم‌تر می‌شود.

تجربه تاریخی جنگ‌های گذشته نشان داده است که مردم ایران زمانی با قدرت از حاکمیت دفاع می‌کنند که اطمینان یابند پیش از هر اقدامی، تمامی ظرفیت‌های منطقی و دیپلماتیک برای حفظ صلح به کار گرفته شده است. در بخش دیگری از این دیدگاه، گروه‌های مخالف مذاکره به سه دسته تقسیم شده‌اند. نخست کسانی که بقای نظام را مانع اهداف خود می‌بینند و خواهان ناامنی هستند. دوم افرادی که با نگاهی مطلق‌انگارانه، مذاکره را مساوی با شکست می‌دانند و سوم، گروهی دلسوز که بر اساس باورهای عمیق دینی و ملی، نگران پایمال شدن خون شهیدان هستند.

ربیعی با احترام به نگاه دسته سوم تأکید می‌کند که مذاکره هوشمندانه و مقتدرانه نه تنها تقابلی با راه شهیدان ندارد، بلکه تداوم آن است. او معتقد است دستاورد سیاسی حاصل از گفتگو، در واقع پاسداشت خون کسانی است که جان خود را فدای امنیت کشور کرده‌اند؛ چرا که اگر مقاومت در میدان منجر به موفقیت در عرصه دیپلماسی و تثبیت منافع ملی نشود، بخش بزرگی از ظرفیت‌های تاریخی این فداکاری‌ها بلااستفاده باقی می‌ماند. بنابراین، پیروزی نهایی در پیوند میان صلابت در میدان و درایت در اتاق‌های مذاکره نهفته است.





