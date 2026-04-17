دیپلماسی در سایه تهدید؛ ایران بر تامین منافع ملی تاکید دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که دیپلماسی ایران ادامه مبارزه مدافعان وطن است و این کشور با قاطعیت منافع ملی خود را دنبال می‌کند. وی تناقض‌گویی آمریکا را ناشی از استیصال دانست و بازگشایی تنگه هرمز را عملیاتی خواند که در میدان اتفاق می‌افتد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به وقایع اخیر، اظهار داشت که در حالی که ایران در مسیر دیپلماسی قرار داشت، برای دومین بار در کمتر از یک سال گذشته شاهد تجاوز نظامی دشمن بود. وی تاکید کرد که دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و پس از حدود ۴۰ روز، ناگزیر به توقف جنگ شد. بقائی این آتش‌بس را زمینه‌ای برای توقف کامل جنگ و رهایی کشور از سایه شوم آن دانست. وی در ادامه به تبادل پیام‌های متعدد و مذاکرات انجام شده اشاره کرد.

او گفت که یک دور مذاکره در اسلام آباد صورت گرفت و در روزهای اخیر نیز با حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران، مذاکرات بر مبنای بسته ۱۰ بندی تهران ادامه یافت. سخنگوی وزارت خارجه اطمینان داد که ایران با تمام توان برای تامین منافع ملت ایران تلاش می‌کند و دیپلماسی را ادامه مبارزه مدافعان وطن قلمداد کرد، چرا که وظیفه میدان را در عرصه دیپلماسی پیگیری می‌کنند. بقائی در خصوص وضعیت بازگشایی تنگه هرمز توضیح داد که ایران این تنگه را نبسته بود، بلکه دشمنان شرایطی را فراهم کردند که امکان عبور و مرور ایمن وجود نداشت. وی طبق قوانین بین‌المللی، حق ایران را به عنوان کشور ساحلی برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه دشمن و در عین حال اجازه عبور شناورها بدون آسیب رساندن به ایران، مورد تاکید قرار داد. با این حال، او خاطرنشان کرد که ایران در اوج جنگ نیز به کشتی‌هایی که با متجاوزان همراه نبودند، برای عبور از تنگه هرمز کمک می‌کرد. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به تناقض‌گویی مقامات آمریکایی، که مسبب وضعیت فعلی را آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست، گفت که آنها پس از مدتی با آنچه "محاصره دریایی" نامیدند، مواجه شدند. وی این تناقض‌گویی‌ها را ناشی از استیصال، سردرگمی و عدم شناخت طرف مقابل از منطقه و تعهدات بین‌المللی دانست. بقائی در مورد توئیت وزیر خارجه ایران، آن را تفاهم جدیدی ندانست و آن را در چارچوب تفاهم آتش‌بس ۱۹ فروردین عنوان کرد. او یادآور شد که آن تفاهم اجزایی داشت که یکی از آن‌ها آتش‌بس در لبنان بود، اما آمریکا به تعهدات خود عمل نکرد. وی با اشاره به پیگیری‌های جدی در اسلام آباد و توافق آتش‌بس در لبنان، اعلام کرد که تردد در تنگه هرمز برقرار است، مشروط بر اینکه شناورها تجاری باشند و از مسیرهای مشخص و با هماهنگی مرجع صالح ایرانی عبور کنند. او تاکید کرد که توئیت اخیر عراقچی، اجرای تعهدات ایران طبق تفاهم پیشین بود که به دلیل بدعهدی طرف مقابل درباره لبنان، به طور کامل اجرا نشده بود. وی اضافه کرد که باز و بسته شدن تنگه هرمز در شبکه‌های مجازی اتفاق نمی‌افتد، بلکه در میدان عمل رخ می‌دهد و ایران به عنوان کشور ساحلی، تعیین کننده است. سازمان بنادر و کشتیرانی وظیفه خود را انجام می‌دهد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متولی پیگیری موضوع هستند. تصمیمات اتخاذ شده برای دو هفته آتش‌بس، مطابق با تصمیمات ۱۹ فروردین است. بقائی در خصوص وضعیت کشتی‌های متخاصم، تصریح کرد که عبور و مرور محدود به شناورهای تجاری است و تصمیم‌گیری به صورت مورد به مورد انجام می‌شود. عضو تیم مذاکره کننده ایران، با استناد به فرمایش امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر، "اگر دشمن تو را به صلح فراخواند و خشنودی خدا در آن بود، آن را رد نکن چراکه صلح مایه آسایش سپاهیان تو و راحتی خودت از اندوه‌ها و امنیت سرزمین توست اما پس از صلح از دشمن خود سخت برحذر باش و هشیار باش، چراکه گاه دشمن خود را نزدیک سازد تا غافلگیر کند، پس محتاط و دور اندیش باش و به دشمن خوش بین نباش"، حس و حال دیپلمات‌های ایرانی را در مذاکرات با آمریکا توصیف کرد. وی با اشاره به تجربیات ارزشمند و تلخ گذشته، تاکید کرد که با دشمنان عهدشکن و دارای خواسته‌های غیرمنطقی روبرو هستند. با این حال، وظیفه خود را تامین محکم، استوار و هوشیارانه منافع ملت، بیان صریح و قاطع مواضع و یافتن راه‌های مبتکرانه برای تامین منافع کشور دانست. او با اشاره به جنایات اخیر، بدگمانی به دشمن را بیش از هر زمان دیگری عنوان کرد. بقائی در پاسخ به هیاهوی رسانه‌ای ترامپ و ادعای او مبنی بر ادامه محاصره دریایی ایران، تاکید کرد که نباید تحت تاثیر توییت‌های طرف مقابل قرار گرفت. وی تکرار دروغ‌ها از سوی مقامات آمریکایی را مورد اشاره قرار داد و گفت که باز شدن تنگه هرمز در فضای مجازی اتفاق نمی‌افتد، بلکه در میدان عمل رخ می‌دهد و نیروهای مسلح می‌دانند چگونه برخورد کنند. او تاکید کرد که "محاصره دریایی" ادعایی، در صورت ادامه، نقض آتش‌بس تلقی خواهد شد و ایران تدابیر لازم را در خصوص تنگه هرمز اتخاذ خواهد کرد. بقائی اطمینان داد که ایران محاصره پذیر نیست. وی افزود که بیان این مواضع باید هوشیاری در برابر طرف مقابل را افزایش دهد و ایران واکنش متقضی را اتخاذ خواهد کرد. هیئت ایرانی با خونسردی و تمرکز کامل منافع خود را پیش می‌برد و نباید اجازه داد حواسشان از مصالح و منافع ملت ایران که دستور کار هیئت مذاکره کننده است، پرت شود. سخنگوی وزارت خارجه در پایان تاکید کرد که هیچ یک از مسائل مطرح شده در رسانه‌ها و توسط مقامات آمریکایی، قابل تایید نیست. به عنوان مثال، اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل شود





