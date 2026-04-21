دیپلماسی؛ امتداد هوشمندانه مقاومت ملی در برابر منطق زور

اسماعیل گرامیمقدم در تحلیلی به بررسی ضرورت پیوند میان مقاومت ملی و دیپلماسی هوشمندانه در شرایط بحرانی جهان پرداخته و بر لزوم انسجام داخلی برای عبور از فشارهای بینالمللی تأکید میکند.
جهان معاصر در موقعیتی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، بستر بروز تناقضهای عمیق و بحرانهای ساختاری است. نظام بینالملل که روزگاری نویدبخش نظم، قانونمندی و اخلاقمداری بود، اکنون در چنبره منطق زور و بیثباتی گرفتار شده است. تحولات تلخی همچون وقایع غزه و حملات نظامی به خاک ایران در میانه مسیرهای دیپلماتیک، گویای آن است که سازوکارهای حقوقی جهان دیگر بازدارندگی کافی ندارند.
در این میان، دو روایت کلان در علوم سیاسی خودنمایی میکند؛ روایت اول مبتنی بر خوشبینی فرانسیس فوکویاما و پایان تاریخ بود که در آن لیبرالدموکراسی به عنوان غایت مطلوب بشر معرفی میشد. اما در نقطه مقابل، تحلیلهای واقعگرایانه و بدبینانه رابرت کاپلان قرار دارد که نظم جهانی را به مثابه قانون جنگل و میدانی برای آشوب و رقابتهای بیرحمانه توصیف میکند. شواهد عینی نشان میدهد که پیشبینی کاپلان به حقیقت نزدیکتر شده است، چرا که قدرتهای بزرگ به راحتی اصول انسانی را زیر پا میگذارند و سرنوشت ملتها را به مسلخ منافع خود میبرند. حمله اخیر به ایران تنها یک کنش نظامی یا یک حادثه امنیتیِ محدود نیست، بلکه نشانهای از شکسته شدن مرزهای اخلاقی در سیاست جهانی محسوب میشود. نقض حریمهای بینالمللی و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی، مدارس، بیمارستانها و منازل مسکونی، مصداق بارزِ عبور از خطوط قرمز انسانیت است. در چنین شرایط خطیری، سکوت در برابر این تعرضات به معنای پذیرشِ نهادینه شدنِ بیقانونی است. ایران برای مقابله با این فشارها، تنها به توان نظامی تکیه نکرده است؛ بلکه اراده عمومی و هویت تاریخی ملت، پشتوانه اصلی این ایستادگی را تشکیل میدهد. این مقاومت، فراتر از یک واکنش دفاعی، به مثابه یک فرهنگ سیاسی پویا تعریف میشود که در لحظات بحرانی، مردم و حاکمیت را حول محور منافع ملی متحد میسازد. همین انسجام داخلی است که مانع از فروپاشی در برابر منطق زور شده و ایران را به الگویی از مقاومتِ مدنی و دفاعی تبدیل کرده است. با این حال، مقاومت برای دستیابی به نتایج ملموس و پایدار، نیازمند امتداد در عرصه دیپلماسی است. دیپلماسی در حقیقت استمرارِ مقاومت در قالب میز گفتوگوست. همانگونه که ضرورت دارد نیروهای دفاعی مورد حمایت آحاد ملت قرار گیرند، تیم مذاکرهکننده نیز باید از پشتوانه کامل داخلی برخوردار باشد. هرگونه اختلاف جناحی یا ترجیحِ منافع باندی بر مصالح ملی در هنگام مذاکره، به امنیت ملی آسیب جدی وارد میکند. مذاکره هرگز نباید به عرصهای برای تسویهحسابهای سیاسی تبدیل شود، بلکه باید میدان هوشمندی و درایت برای حفظ دستاوردهای ملی باشد. پیروزی در میدانِ سخت، بدون دستیابی به خروجیهای معتبر در میز گفتوگو، ناتمام باقی میماند. برای رسیدن به یک نتیجه سرافرازانه که عزت ملی را تضمین کند، لازم است ملت و حاکمیت در تمامی سطوح، از میدان قدرت تا میدان دیپلماسی، با صدایی واحد و عزمی راسخ عمل کنند تا کشور بتواند با عبور از این پیچ تاریخی، جایگاه پایدار و مقتدرانهتری در نظام بینالملل کسب نماید
