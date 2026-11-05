تلاش‌های دیپلماتیک عمان و وزارت خارجه ایران با محوریت تنگه هرمز و امنیت دریایی شدت گرفت. بررسی جزئیات رایزنی‌های اخیر با کشورهای منطقه و نقش میانجی‌های بین‌المللی.

در پی افزایش تنش‌های اخیر در خلیج فارس، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش درگیری‌ها و بازگرداندن امنیت به دریاهای منطقه با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همسالان منطقه‌ای خود در مجموعه‌ای از تماس‌های تلفنی پیاپی، بر ضرورت دستیابی به صلح پایدار و ایمن‌سازی مسیرهای حیاتی تجاری تاکید کردند. این رایزنی‌ها نشان‌دهنده حرکت دیپلماتیک‌ها به سمت حل مسائل از طریق گفت‌وگو به جای confrontations نظامی است.

رایزنی‌های تخصصی عمان و ایران درباره تنگه هرمز

وزارت امور خارجه عمان در تاریخ پنج‌شنبه ۱۴ آبان ماه، بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد که جزئیات مهمی از گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان کشورها را آشکار ساخت. طبق این اطلاعیه، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسی مستقیم آخرین وضعیت رایزنی‌ها را مورد بررسی قرار دادند. محور اصلی این گفت‌وگوها دستیابی به تفاهم‌های عملی، سیاسی و فنی برای رفع موانع از سر کشتیرانی در تنگه هرمز بود.

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در این دیدار تلفنی، دو وزیر بر گذار از فاز کاهش تنش به مرحله تثبیت تفاهم‌های پایدار تاکید کردند. آنها بر اهمیت ایجاد سازوکارهای عملی و فنی برای تضمین امنیت گذرگاه‌های دریایی و جریان بدون وقفه تجارت بین‌المللی و انرژی توافق نمودند. عمان به عنوان میانجی سنتی در منطقه، هدف نهایی این ترتیبات را پایان دادن به وضعیت جنگی و جلوگیری از تکرار درگیری‌ها در خلیج فارس عنوان کرده است.

علاوه بر امنیت دریایی، دو طرف بر احترام کامل به حاکمیت کشورهای منطقه و در نظر گرفتن منافع مشروع تمامی طرف‌های درگیر تاکید ورزیدند. این دیدگاه بیانگر این نکته است که هرگونه توافق باید مبتنی بر برابری و منافع مشترک باشد، نه تحمیل اراده یکی بر دیگری. دو وزیر همچنین متعهد شدند که کانال‌های ارتباطی و هماهنگی‌ها را با شدت بیشتری ادامه دهند تا زمینه برای ازسرگیری مذاکرات گسترده‌تر و حل مسائل زمینه‌ساز تنش‌های اخیر فراهم شود.

شبکه گسترده تماس‌های دیپلماتیک عراقچی با همسایگان

فعالیت‌های دیپلماتیک عباس عراقچی در پنج‌شنبه ۱۴ آبان به تماس‌های دوطرفه با عمان محدود نشد و به یک جبهه گسترده منطقه‌ای تبدیل گردید. کانال رسمی تلگرامی وزیر خارجه ایران صبح این روز تماس او با بدر بن حمد البوسعیدی را تایید کرد. روایت ایران از این گفت‌وگو بر تحولات منطقه و روند سیاسی و دیپلماتیک دستیابی به ثبات متمرکز بود و اشاره مستقیمی به جزئیات فنی تنگه هرمز در آن نشانداده نشد.

عصر پنج‌شنبه نیز عباس عراقچی در تماس‌های جداگانه‌ای با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، درباره آخرین وضعیت منطقه رایزنی کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که محور این گفت‌وگوها تلاش برای برقراری ثبات و پایان دادن به ناآرامی‌ها بود. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش همزمان تهران برای حفظ روابط با رقبای منطقه‌ای و متحدان است.

در ادامه این موج تماس‌ها، وزارت خارجه ایران از گفت‌وگوی عصرگاهی عراقچی با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، خبر داد. به این ترتیب، تعداد تماس‌های اعلام‌شده عباس عراقچی با وزیران امور خارجه کشورهای منطقه در یک روز کاری به پنج مورد رسید. این ارقام نشان از اوج گرفتن دیپلماسی فعال ایران در بحران اخیر دارد.

نقش میانجی‌های بین‌المللی و تحولات اقتصادی

تلاش‌های دیپلماتیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس محدود نبود و بازیگران بین‌المللی نیز وارد معادله شدند. وزارت امور خارجه پاکستان در تاریخ پنج‌شنبه ۱۴ آبان از گفت‌وگوی تلفنی محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور، با بدر بن حمد البوسعیدی خبر داد. دو طرف در این گفت‌وگو درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دوجانبه صحبت کردند و خواستار ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح شدند.

گزارش‌های رسانه‌ای از جمله رویترز حاکی از آن است که چین نیز در حال افزایش نقش خود برای پایان دادن به تنش‌های ایران و آمریکا است. با این حال، تحلیلگران توانایی پکن برای میانجیگری قطعی را محدود ارزیابی می‌کنند. شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، در دیدار با سلطان عمان تاکید کرد که خلیج فارس نباید به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. وزارت خارجه چین نیز با مقامات ایران و عربستان سعودی دیدارهای جداگانه‌ای داشته است.

نقطه عطف دیگر در این تحولات، گزارش رویترز مبنی بر این است که قطر هدایت‌کننده اصلی تلاش‌های اخیر برای جلوگیری از تشدید جنگ بوده است. این گزارش‌ها به تاریخ ۱۲ آبان بازمی‌گردند که در آن محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بر حمایت دوحه از ابتکارهای دیپلماتیک برای تضمین آزادی کشتیرانی و دستیابی به توافقی جامع تاکید کرده بود. محور مشترک بیانیه‌های قطر و عمان، آزادی کشتیرانی و دستیابی به تفاهمی پایدار بوده است.

چالش‌های اجرایی و چشم‌انداز آینده

علیرغم موج وسیع تماس‌های دیپلماتیک، هنوز جزئیات دقیقی درباره سازوکارهای پیشنهادی یا زمان اجرای احتمالی این تفاهم‌ها منتشر نشده است. اطلاعیه‌های منتشرشده روشن نکرده‌اند که آیا این گفت‌وگوها بخشی از یک ابتکار مشترک منسجم است یا طرف‌ها به صورت جداگانه درباره طرح‌های واحدی مذاکره می‌کنند. این ابهام نشان‌دهنده پیچیدگی مذاکرات و حساسیت بالای منافع درگیر شده است.

شرایط فعلی تحت سایه تهدیدات نظامی است؛ دونالد ترامپ احتمال حملات بیشتر را رد نکرده و تهران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به توافق و تحقق شروطی از جمله رفع محاصره بنادر ایران کرده است. عباس عراقچی در تاریخ ۱۲ آبان اعلام کرده بود که هدف دستیابی به ترتیبات امنیتی جدید در منطقه به دور از حضور نظامی نیروهای خارجی است. این مواضع نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به صلح همچنان نیازمند گام‌های شجاعانه و متقابل از سوی تمام ذینفعان است.