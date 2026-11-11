رئیس پیشین موساد نیویورک را می‌پذیرد که تصمیم ترامپ برای مبارزه نظامی با ایران، امری ضروری، است؛ هشدار می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران تا سپری نرسی همچنان ادامه دارد.

در نیویورک روزنامه اسرائیل هیوم گزارش می‌دهد که دیوید بارنیا ، رئیس پیشین موساد ، تقدیر خود را از تصمیم پرزیدنت ترامپ نسبت به مبارزه نظامی با ایران ابراز کرد و ادعا کرد این حرکت، انتخاب درست‌ای برای نسل‌های آینده است.

اصلاح استراتژیک موساد برای مبارزه با ایران

بارنیا سه گزینهٔ برخورد با جمهوری اسلامی را مطرح کرد: توافق دیپلماتیک، فشار اقتصادی و عملیات نظامی. او احتمال پذیرش توافقی که منجر به کنار گذاشتن توان هسته‌ای ایران شود را مخفی می‌دانست. از سوی دیگر، او عملیات نظامی را به عنوان راهی مؤثر در نظر گرفت، اگرچه پیامدهای گسترده‌ای در بازار جهانی انرژی پیش‌بینی می‌کند.

Also read اولین اعتصاب سراسری در ۱۴ سال اسپانیا را مختل کرد

با ارزیابی کرد که "جنگ گزینه‌ای بسیار مؤثر است"، حدس می‌زند محاصره تلفیقی، مثل محدود کردن جریان نفتی از تنگه هرمز، می‌تواند جمهوری اسلامی را در وضعیت بحرانی قرار دهد. وی اضافه می‌کند که نیروی کشاورزی و اقتصاد ایران، در مواجهه با این فشار، ممکن است به سمت سقوط سوق یابد.

روندهای اطلاعاتی و عملیات ضد حزب‌الله

بارنیا در همان نشست، دربارهٔ عملیات پیجرپاشی موساد علیه حزب‌الله لبنان گفت. او تأکید کرد که پیش از هر اجرای عملیاتی، ده‌ها آزمایش انجام می‌شد تا آسیبی به غیرنظامیان وارد نشود. از بخش آموزش‌های موساد دربارهٔ مسئولین ایرانی و همکاری با ارتش اسرائیل در عملیات علیه اهداف جمهوری اسلامی هشدار داد.

پیام‌های هشدار دهنده و تأثیرات آینده

بارنیا در سخنرانی خود هشداری که جزو این است: تا وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار باقی می‌ماند، تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد یافت. او می‌گوید، اگر ارادهٔ ایرانی برای آزادی وجود نداشته باشد، جنگ تنها گزینه باقی‌مانده برای سرنگونی رژیم خواهد بود. این پیام، نگرانی‌ها را دربارهٔ تأثیرات بلندمدت اقدامات آمریکا و کشورهای حامی در منطقهٔ مشکوک، تقویت می‌کند.

با تورم پیام‌های هواداری، گفته‌های بارنیا در مورد شجاعت ایرانیان، می‌پرسد: آیا این استقامت با صبر و ارادهٔ برتر، در نهایت، می‌تواند بحران را تحمل کند یا نه؟ این سؤال، داخل جامعهٔ بین‌المللی، تمرکز انتظارات و ترس‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.