دیوان بین‌المللی دادگستری با حکمی تاریخی میانمار را به ارتکاب نسل‌کشی علیه اقلیت روهینگیا محکوم کرد؛ جزئیات حکم و تاثیر آن بر پرونده‌های بین‌المللی.

دیوان بین‌المللی دادگستری در روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر حکمی تاریخی صادر کرد که در آن جمهوری اتحادیه میانمار به ارتکاب نسل‌کشی علیه اقلیت روهینگیا محکوم شد. این تصمیم حقوقی بی‌سابقه، نخستین مورد در تاریخ این نهاد قضایی است که یک دولت ملی را به چنین جنایتی متهم و محکوم می‌کند. قضات این دیوان با استناد به شواهد متعدد دریافتند که نیروهای امنیتی میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷، منجر به کشته شدن حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای این اقلیت شدند.

تفصیلات حکم دیوان درباره جنایات روهینگیا

یوجی ایواساوا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری در مراسم قرائت حکم اعلام کرد که جمهوری اتحادیه میانمار با ارتکاب نسل‌کشی علیه گروه روهینگیا در شمال ایالت راخین، تعهدات خود را بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی نقض کرده است. دادگاه ضمن بررسی مجموع شواهد به این نتیجه رسید که تنها استنباط معقول برای توضیح اقدامات سیستماتیک میانمار، وجود قصد آشکار برای نابودی بخش قابل توجهی از جمعیت روهینگیا در این منطقه است. این حکم نشان می‌دهد که اقدامات ارتش میانمار فراتر از عملیات‌های امنیتی معمول بوده و دارای ماهیت نسل‌کشی مشخص است.

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قضایای دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده مشخص کردند که نیروهای امنیتی این کشور مسئول کشتار هزاران غیرنظامی روهینگیا، اعمال خشونت جنسی گسترده و استفاده از خشونت شدید علیه کودکان بوده‌اند. همچنین حملات مستقیم به غیرنظامیان در حال فرار از میدان نبرد به عنوان یکی از اجزای اصلی جنایات گزارش شده است. این یافته‌ها نقض صریح قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نشان می‌دهد و پاسخ به ادعاهای قبلی میانمار مبنی بر مشروعیت عملیات خود علیه تروریسم است.

جذر ریشه پرونده شکایت گامبیا علیه میانمار

این پرونده حقوقی پیچیده از سال ۲۰۱۹ و زمانی آغاز شد که گامبیا، کشوری آفریقایی با اکثریت جمعیت مسلمان، با طرح شکایتی رسمی در دیوان بین‌المللی دادگستری، میانمار را به نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی مصوب سال ۱۹۴۸ متهم کرد. ارتش میانمار در ماه اوت سال ۲۰۱۷ در واکنش به حمله یک گروه شورشی روهینگیا، عملیاتی نظامی گسترده را در شمال ایالت راخین آغاز نمود. این عملیات نظامی منجر به کشتار گسترده و آوارگی صدها هزار نفر از اعضای این اقلیت عمدتاً مسلمان شد که بحران پناهندگی منطقه‌ای را ایجاد کرد.

در حال حاضر حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پناهجوی روهینگیا در کشور بنگلادش زندگی می‌کنند. بیشتر این افراد در اردوگاه‌های پرازدحام منطقه کاکس بازار مستقر هستند و با شرایط بسیار دشوار معیشتی و بهداشتی مواجه‌اند. گامبیا در شکایت خود علاوه بر خواستار مجازات عاملان اصلی نسل‌کشی شده است. این کشور همچنین درخواست جبران خسارت قربانیان، اعطای حق شهروندی کامل به روهینگیاها و تضمین حق بازگشت ایمن آن‌ها به کشور میزبان را مطرح کرده است.

پیامدهای اجرایی حکم و تاثیر بر پرونده‌های دیگر

آرای صادر شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری از نظر حقوقی قطعی و الزام‌آور هستند، اما این نهاد قضایی فاقد ابزار مستقیمی برای اجرای فیزیکی احکام خود است. این محدودیت اجرایی ممکن است چالش‌های قابل توجهی را در فرآیند وصول جریمه‌ها یا نظارت بر اعمال حکم برای جمهوری اتحادیه میانمار ایجاد کند. با این حال، وزن سیاسی و حقوقی این حکم می‌تواند فشارهای بین‌المللی را بر دولت میانمار افزایش دهد.

رای تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره میانمار احتمالاً بر روند رسیدگی به پرونده‌های دیگر مرتبط با اتهامات نسل‌کشی نیز تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در جریان عملیات نظامی در نوار غزه که تل‌آویو آن را به شدت رد می‌کند، ممکن است تحت تاثیر این پیشینه قرار گیرد. ملانی اوبراین، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استرالیای غربی، معتقد است که به دلیل شباهت‌های موجود در شیوه‌های ارتکاب نسل‌کشی، این حکم می‌تواند بر دیگر پرونده‌ها نیز اثرگذار باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری پیش از این در سال ۲۰۰۷ وقوع نسل‌کشی در سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین را احراز کرده بود، اما صربستان را نه مسئول ارتکاب نسل‌کشی، بلکه مسئول نقض تعهد خود برای جلوگیری از وقوع آن دانست. در جریان کشتار سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵، نیروهای صرب بوسنی حدود هشت هزار مرد و پسر عمدتاً مسلمان را به قتل رساندند. مقایسه این دو پرونده می‌تواند به درک بهتر مکانیسم‌های حقوقی دادرسی جنایات جنگی کمک کند.