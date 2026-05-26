دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، اجرای مصوبه وصل اینترنت بین المللی توسط هیات دولت را به صورت موقت متوقف کرد. همچنین، دیوان عدالت اداری اعلام کرده که هیات تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را متوقف کرده است. در اخبار منتشر شده تاکید شده که دیوان عدالت اداری چندین شکایت از غیرقانونی بودن تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور دریافت کرده و اجرای مصوبه تصویب شده توسط این ستاد نیز تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطرح شده، متوقف شده است.

در اخبار منتشر شده تاکید شده که دیوان عدالت اداری چندین شکایت از غیرقانونی بودن تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور دریافت کرده و اجرای مصوبه تصویب شده توسط این ستاد نیز تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطرح شده، متوقف شده است. همچنین، مرکز رسانه قوه قضاییه ایران نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور دستورات و مصوبات آن تا زمان رسیدگی قانونی قابل اجرا نیست.

با دستور آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور این کشور، بازگشایی اینترنت به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. همچنین، با توجه به محدودیت‌های اینترنت و همچنین پایبندی آقای پزشکیان و دولت ایشان به قانون اساسی، حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه ناعدالتی و تبعیض، ستادی با دستور ایشان و به ریاست آقای دکتر عارف با عنوان ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل شد.

این ستاد در جلسات مکرری که برگزار کرد، دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام شود و ابلاغ رئیس‌جمهور نیز به وزارت ارتباطات صورت گرفته است. امیدواریم که ظرف روزهای آینده، ان‌شاءالله، بتوانیم هرچه سریع‌تر این حقوق حق مردم را به آنان بازگردانیم





