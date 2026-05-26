دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی را صادر کرد

دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرد. این تصمیم در شرایطی اعلام میشود که روز گذشته و پس از چهارمین جلسه ستاد به ریاست محمدرضا عارف، مسعود پزشکیان مصوبه بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از بحران دی را برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.
در حالی که ساعاتی پیش احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات، از آغاز اتصال دوباره اینترنت خبر داده و گفته بود « اتصال جهانی ایران از همین دقایق احیا میشود و دسترسی کامل مردم به اینترنت تا ۲۴ ساعت آینده میسر میشود»، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرد.
براساس اطلاعیه دیوان عدالت اداری، در پی طرح شکایتهایی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان با احراز «ضرورت و فوریت»، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی نهایی صادر کرده است. دیوان تاکید کرده تا زمان بررسی نهایی شکایتها، «مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
» این تصمیم در شرایطی اعلام میشود که روز گذشته و پس از چهارمین جلسه ستاد به ریاست محمدرضا عارف، مسعود پزشکیان مصوبه بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از بحران دی را برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد. طبق پیگیریها، قرار بود روند فنی اتصال اینترنت طی دو تا سه روز آینده تکمیل شود و مقامهای دولتی نیز از آغاز فرآیند بازگرداندن اینترنت خبر داده بودند.
همزمان محمدرضا عارف هم در جلسه ستاد با انتقاد از محدودسازی اینترنت گفته بود: «در کجای دنیا اگر یک کامیون در یک اتوبان تخلف کند، کل اتوبان را میبندند؟ » او ادامه محدودیتها را تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال، شرکتهای دانشبنیان و ظرفیت علمی کشور توصیف کرده بود.
با این حال، هنوز مشخص نیست دستور توقف اجرای مصوبه ستاد چه اثری بر روند اتصال اینترنت خواهد گذاشت؛ آن هم در شرایطی که نتبلاکس ساعاتی پیش اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران وارد هشتادوهشتمین روز شده و با وجود دستور رئیسجمهور برای بازگرداندن دسترسی، دادههای فنی همچنان نشان میدهد محدودیتها برقرار است
