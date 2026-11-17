دیوان عدالت اداری با نقض رأی هیات تجدیدنظر شورای رقابت، پرونده قراردادهای اسنپ‌پی با فروشگاه‌ها را برای رسیدگی مجدد بازگرداند. نتیجه نهایی این اختلاف هنوز مشخص نیست.

دیوان عدالت اداری رأی هیات تجدیدنظر شورای رقابت درباره قراردادهای همکاری اسنپ‌پی با فروشگاه‌ها را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به این هیات بازگرداند. اختلاف حقوقی بر سر شروط قراردادهای اسنپ‌پی با پذیرندگان، پس از طی مراحل رسیدگی در شورای رقابت ، بار دیگر در دستور کار مرجع تجدیدنظر این شورا قرار می‌گیرد.

بر اساس توضیحی که اسنپ‌پی درباره دادنامه دیوان عدالت اداری منتشر کرده، این دیوان با پذیرش شکایت اسنپ‌پی، رأی هیات تجدیدنظر را نقض کرده است. این شرکت در اطلاعیه خود تأکید کرده که تصمیم دیوان، نتیجه نهایی پرونده را مشخص نمی‌کند و تنها مسیر رسیدگی دوباره را باز می‌کند.

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نقض رأی هیات تجدیدنظر و بازگشت پرونده به این هیات

دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت اسنپ‌پی، رأی هیات تجدیدنظر شورای رقابت را نقض کرد و هیات تجدیدنظر موظف است با رعایت مفاد دادنامه، دوباره به موضوع رسیدگی کند. این مرحله نشان می‌دهد که ارزیابی قبلی درباره شروط قراردادی اسنپ‌پی در دیوان مورد ایراد قرار گرفته است.

بر اساس استدلالی که اسنپ‌پی به رأی دیوان نسبت داده، صرف انعقاد قراردادهای ویژه با فروشگاه‌ها به‌تنهایی مصداق رویه ضدرقابتی نیست. به همین دلیل، برای محکومیت در این زمینه باید شرایط قانونی و آسیب عملی به فرایند رقابت احراز شود.

با این حال، بازگشت پرونده به هیات تجدیدنظر به معنای مختومه شدن اختلاف یا صدور حکم نهایی به نفع اسنپ‌پی نیست. نتیجه رسیدگی مجدد همچنان مشخص نشده است و هیات تجدیدنظر باید بر اساس ملاحظات مطرح‌شده در دادنامه تصمیم بگیرد.

پیشینه شکایت ازکی‌وام و دیجی‌پی علیه اسنپ‌پی

شورای رقابت در تصمیم شماره ۷۴۲ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخشی از رفتارهای قراردادی اسنپ‌پی را مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داد. این تصمیم به شکایت دو شرکت فعال در بازار خدمات اعتباری، یعنی ازکی‌وام و دیجی‌پی، از اسنپ‌پی بازمی‌گردد.

موضوع شکایت، شروط مندرج در قراردادهای اسنپ‌پی با فروشگاه‌ها بود. شاکیان معتقد بودند این شروط و محدودیت‌های آن، امکان همکاری فروشگاه‌ها با دیگر ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری را دشوار می‌کند.

شورای رقابت در این تصمیم به شروط مربوط به همکاری با رقبا، محدودیت خروج از قراردادهای ویژه و جریمه‌ها و ضمانت اجراهای مرتبط با آن اشاره کرد. این شورا اسنپ‌پی را به توقف این رویه‌ها، حذف شروط مورد بحث از قراردادهای جاری و خودداری از درج آنها در قراردادهای آینده ملزم کرد.

در استدلال شورای رقابت، مجموعه امتیازها و تخفیف‌های قراردادی، ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده و شرایط بازار به عنوان عواملی مطرح شده بود که می‌توانست ورود رقبا و فعالیت آنها را دشوار کند. همچنین این شورا اختیار فروشگاه‌ها برای همکاری با دیگر فعالان بازار را محدود دانست.

شورای رقابت همه ادعاهای مطرح‌شده علیه اسنپ‌پی را نپذیرفت و بخشی از شکایت‌ها را وارد ندانست. اسنپ‌پی به این تصمیم اعتراض کرد، اما هیات تجدیدنظر شورای رقابت در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ رأی صادرشده را تأیید کرد و پس از آن، این شرکت مسیر شکایت در دیوان عدالت اداری را در پیش گرفت.

پیامدهای حقوقی برای فروشگاه‌ها و مسیر رسیدگی بعدی

بازگشت پرونده به هیات تجدیدنظر، به معنای صدور حکم نهایی نیست و نتیجه رسیدگی بعدی هنوز مشخص نشده است. تصمیم آینده این هیات تعیین می‌کند که ارزیابی شورای رقابت از شروط قراردادی اسنپ‌پی با فروشگاه‌ها چه تغییری خواهد کرد.

اسنپ‌پی در تیرماه ۱۴۰۵ از حذف و بلااثر شدن بندهایی از قراردادهای خود خبر داده بود که مطابق رأی هیات تجدیدنظر ضدرقابتی تشخیص داده شده بودند. این شرکت در همان زمان اعلام کرده بود حق پیگیری قضایی موضوع را برای خود محفوظ می‌داند.

برای فروشگاه‌های طرف قرارداد، مهم‌ترین نکته این است که شروط مورد بحث هنوز در حالت تعلیق قطعی قرار ندارند و وضعیت نهایی آنها به نتیجه رسیدگی مجدد وابسته است. برای ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری مانند ازکی‌وام و دیجی‌پی نیز، ادامه این پرونده می‌تواند شرایط ورود و فعالیت در بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین، مرحله بعدی پرونده، رسیدگی هیات تجدیدنظر شورای رقابت بر اساس ملاحظات دادنامه دیوان عدالت اداری است. تا زمان صدور رأی جدید، تفسیر حقوقی از قراردادهای ویژه اسنپ‌پی در چارچوب همین دادنامه و تصمیم شماره ۷۴۲ باقی خواهد ماند.