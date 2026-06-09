دیوان عدالت اداری: شکایت علیه سند ایجاد ستاد ویژه فضای مجازی کشور رد شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای، پرونده ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را مختومه و شکایت مطروحه را رد کرد. احسان چیت‌ساز - معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این ستاد یکی از مهم‌ترین سازوکارهای جدید دولت برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه فضای مجازی، خدمات دیجیتال، پلتفرم‌ها و مدیریت شرایط ویژه در این حوزه محسوب می‌شود.

در روزهای اخیر، موضوع شکایت علیه سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجا زی کشور در برخی محافل رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود.

اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای، پرونده ابطال این سند را مختومه و شکایت مطروحه را رد کرد. احسان چیت‌ساز - معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس دادنامه مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال سند ایجاد این ستاد شده بودند؛ سندی که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رئیس‌جمهور رسیده بود.

وی افزود: اما در جریان رسیدگی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با موافقت رئیس‌جمهوری، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم‌گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوع است. چیت‌ساز ادامه داد: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده است که با انجام اصلاحات یادشده، ساختار و کارویژه‌های اصلی ستاد دچار تغییر شده و موضوع شکایت اولیه عملاً منتفی شده است.

به همین دلیل، دیوان رسیدگی ماهوی به درخواست ابطال را فاقد موضوع دانسته و مستند به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است. معاون وزیر ارتباطات در پایان گفت: ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور یکی از مهم‌ترین سازوکارهای جدید دولت برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه فضای مجازی، خدمات دیجیتال، پلتفرم‌ها و مدیریت شرایط ویژه در این حوزه محسوب می‌شود.

از همین رو، هرگونه تصمیم حقوقی درباره این ستاد با حساسیت زیادی از سوی فعالان اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای اینترنتی و کارشناسان حکمرانی سایبری دنبال می‌شود





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