دیدار جی‌دی ونس و مارکو روبیو با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی در واشنگتن و تأکید بر گسترش همکاری‌های سیاسی و امنیتی آمریکا و قطر.

جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا و مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور در پایتخت ایالات متحده میزبان شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر بودند. این دیدارهای سطح بالا در واشنگتن برگزار شد و هدف آن‌ها بررسی راه‌هایی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ازسرگیری مذاکرات متوقف‌شده میان ایران و ایالات متحده بود. دوحه در این برهه حساس منطقه‌ای نقش میانجیگری فعالی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند با نزدیک کردن مواضع دو طرف به یکدیگر از تشدید درگیری‌ها جلوگیری کند.

نشست هشتم و بیانیه مشترک راهبردی دو کشور

هم‌زمان با سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی به واشنگتن، هشتمین نشست گفت‌وگوی راهبردی آمریکا و قطر با ریاست مارکو روبیو و نخست‌وزیر قطر برگزار گردید. در جریان این دیدار، دو طرف بیانیه مشترکی را منتشر کردند که در آن بر تداوم مشارکت راهبردی خود و گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید شد. این تأکیدها در آستانه پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری مناسبات دیپلماتیک میان دوحه و واشنگتن صورت گرفته است.

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مارکو روبیو در این دیدار بار دیگر تعهد ایالات متحده به امنیت قطر را مورد تأکید قرار داد و از نقش دوحه در میانجیگری بحران‌های بین‌المللی قدردانی کرد. نخست‌وزیر قطر نیز در واکنش به این سخنان، از نقش دونالد ترامپ در تلاش برای دستیابی به توافق‌هایی با هدف حل منازعات منطقه‌ای تمجید به عمل آورد. هر دو طرف عبور ایمن و بدون مانع در آبراه‌های حیاتی را برای امنیت منطقه، تأمین مطمئن انرژی و ثبات اقتصاد جهانی ضروری دانستند.

توسعه همکاری‌های اقتصادی و فناوری‌های پیشرفته

در بخش اقتصادی نشست دوحه و واشنگتن، دو کشور علاوه بر بررسی گسترش سرمایه‌گذاری‌های متقابل، بر همکاری در زمینه انرژی و فناوری‌های پیشرفته تأکید ویژه کردند. از جمله دستاوردهای قابل توجه این نشست، امضای چارچوب همکاری درباره مواد معدنی حیاتی و توافق برای تسریع همکاری در حوزه هوش مصنوعی بود. این همکاری‌ها نشان‌دهنده تمایل دو طرف برای تنوع‌بخشی به روابط فراتر از مسائل امنیتی است.

همکاری‌های دیگری نیز در زمینه ابررایانش، زیرساخت‌های دیجیتال، امنیت سایبری و زنجیره تأمین انرژی و مواد معدنی در دستور کار قرار گرفت. دو طرف همچنین به توافق‌های اقتصادی بیش از ۲۴۰ میلیارد دلاری اشاره کردند که در جریان سفر دونالد ترامپ به قطر در مه ۲۰۲۵ اعلام شده بود. این ارقام بزرگ نشان‌دهنده عمق روابط تجاری و تمایل به توسعه بازارهای مشترک در حوزه‌های تکنولوژیک است.

چالش‌های امنیتی، تنگه هرمز و نقش میانجیگری قطر

قطر به دلیل میزبانی از پایگاه نظامی آمریکا، هدف بالقوه حمله از سوی ایران قرار گرفته است و از سوی دیگر، بخش عمده صادرات گاز طبیعی مایع آن از تنگه هرمز عبور می‌کند. برای صادرات این حجم از گاز، مسیر جایگزین عملیاتی هم‌سنگی وجود ندارد و ادامه بسته‌بودن یا ناامن‌ماندن تنگه هرمز می‌تواند قطر را در شمار متضرران اصلی این بحران قرار دهد. این آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیک، اولویت دیپلماسی قطر را در کاهش تنش‌ها مشخص می‌کند.

نخست‌وزیر قطر پس از دیدار با مارکو روبیو در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که دوحه به‌طور مستمر با ایران و آمریکا در تماس است تا مواضع دو طرف را به یکدیگر نزدیک کند. او هشدار داد که منطقه توان تحمل تشدید بیشتر تنش‌ها را ندارد و از دو طرف خواست برای کاهش تنش و فراهم‌کردن فضای دیپلماسی تلاش کنند. دیدار او با جی‌دی ونس در کاخ سفید نیز در چارچوب همین تلاش‌ها برای احیای مذاکرات تهران و واشنگتن انجام گرفت، هرچند جزئیات دقیقی از این دیدار منتشر نشد.

همکاری‌های دفاعی ۳۸ میلیارد دلاری و مواضع آلمان

در حوزه دفاعی، واشنگتن و دوحه پیشرفت اجرای چارچوب ۳۸ میلیارد دلاری همکاری‌های دفاعی را بررسی کردند. آن‌ها درباره تقویت سامانه‌های یکپارچه دفاع هوایی و موشکی قطر، مقابله با پهپادها، فروش تسلیحات، رزمایش‌های مشترک و تبادل اطلاعات به گفت‌وگو پرداختند. همکاری در مبارزه با تروریسم، تأمین مالی گروه‌های تروریستی، پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته فراملی نیز از دیگر محورهای مهم مذاکرات بود.

این تحولات در سایه گمانه‌زنی‌ها درباره حملات تازه به ایران و اظهارات تازه دونالد ترامپ رخ می‌دهد که تناقض در مواضع او درباره آینده جمهوری اسلامی را برجسته می‌کند. در همین حال، بنیامین نتانیاهو و رئیس موساد برای جلب حمایت واشنگتن از حمله به ایران تلاش می‌کنند، هرچند مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی نسبت به این موضوع تردید دارند. بی‌ثباتی سیاسی در اسرائیل نیز ادامه دارد و لیکود و یارون بعد از چهار ساعت مذاکره به توافق نرسیدند.