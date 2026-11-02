تحلیل دیدار فرماندهان ارشد با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای درباره به‌روزرسانی بانک اهداف و پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدات.

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای ، فرمانده معظم کل قوا ، در دیداری با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پیام‌های راهبردی جدیدی را درباره تغییر رویکرد دفاعی و تقویت بازدارندگی کشور ابلاغ کرد. این دیدار که از نگاه سپهر خلجی ، کارشناس مسائل سیاسی، حامل نشانه‌هایی از ورود به مرحله جدیدی در رویارویی با آمریکا و متحدان آن است، بر محورهای مهمی چون پاسخ فوری به تهدیدات و نقش مردمی بودن میدان جنگ متمرکز بود.

پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدات

تأکید فرمانده معظم کل قوا بر پاسخ به تهدیدات دشمن بدون هیچ‌گونه محدودیت جغرافیایی، یکی از کلیدی‌ترین نکات مطرح شده در این دیدار بود که معنای ویژه‌ای دارد. این دستورالعمل نشان می‌دهد اگر تاکنون جنگ منطقه‌ای محقق شده است، در صورت تهدید کشور، هر نقطه‌ای که کانون تهدید علیه جمهوری اسلامی باشد، در هر جغرافیایی، در معرض اقدام نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت و هیچ جغرافیایی برای دشمن حاشیه امن نیست. این رویکرد فصل جدیدی در تقابل با آمریکا، متحدان و اقمار آن در این جنگ ایجاد می‌کند.

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این تغییر استراتژی پس از اعترافات دبیرکل ناتو درباره انجام حدود پنج هزار پرواز از پایگاه‌های اروپایی در جریان جنگ تحمیلی سوم و جنگ چهل روزه علیه اهداف ایرانی، اهمیت دوچندان یافته است. این اظهارات رسماً از مشارکت کشورهای فرامنطقه‌ای در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حکایت دارد و نشان می‌دهد نیروهای مسلح با دریافت دستور جدید، دیگر ممکن است به اهداف منطقه‌ای اکتفا نکنند و هر تهدیدی را هدف قرار دهند.

به‌روزرسانی بانک اهداف و شناسایی همه خطرات

محور دوم و بسیار مهم این دیدار، تأکید رهبر معظم انقلاب بر به‌روزرسانی بانک اهداف و شناسایی همه اهداف مادی و غیرمادی دشمن بود که یک تأکید ویژه و جدید محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بانک اهداف جمهوری اسلامی ایران به‌طور جدی به‌روز شده است و اگر پیش از این برخی اهداف و منافع دشمن به دلایلی مورد تعرض قرار نمی‌گرفت، در دور احتمالی رویارویی با آمریکایی‌ها و شرکای آنها، این محدودیت برداشته خواهد شد.

با برداشتن این محدودیت‌ها، همه اهداف شناسایی‌شده مورد حمله قرار خواهند گرفت که پیامدهای گسترده‌ای در پی خواهد داشت. وضعیت اقتصاد جهانی، اقتصاد اروپا و کشورهای منطقه با بحران بیشتری نسبت به شرایط فعلی مواجه خواهد شد، چرا که تمام زنجیره‌های تأمین و منافع اقتصادی دشمن در دایره شمول این پاسخ‌های جدید قرار می‌گیرند. این اقدام نشان‌دهنده آمادگی کامل نظام برای مقابله با تمامی ابعاد تهدیدات است.

نقش مردمی بودن میدان و عامل بازدارندگی

ویژه‌ترین بخش دیگر این دیدار، تأکید چندباره فرمانده معظم کل قوا بر حضور مردم در میدان‌ها به عنوان یک عامل بازدارندگی حیاتی بود. رهبر معظم انقلاب این حضور را یک عامل بازدارندگی می‌دانند و به‌درستی نیز این راهبرد تاکنون پاسخ داده است و تجربه نشان داده که حضور مردم در خیابان‌ها به‌عنوان عاملی برای حفظ کشور و مقابله با جریان کودتا عمل می‌کند.

تلاش جریان معاند و منافق در ماه‌های گذشته برای مقابله با تجمعات مردمی در خیابان‌ها و میدان‌ها، به‌خوبی نشان می‌دهد که دشمن تا چه اندازه مستأصل شده است. تکرار این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه ایشان در حدود چند پیامی که طی ماه‌های گذشته صادر کرده‌اند، به‌ویژه بر همین مسئله تأکید داشته‌اند و حضور مردمی را ضامن امنیت و پایداری کشور می‌دانند.