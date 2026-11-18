بررسی دیدار فرمانده سنتکام با مقامات اسرائیل و همزمان با اعلام تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه نهادهای مرتبط با حزب‌الله و شبکه‌های انتقال مالی ایران.

دیدار سه‌جانبه میان فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل در تاریخ ۲۷ آبان در مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در تل‌آویو برگزار شد. این نشست با حضور برد کوپر ، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ( سنتکام)، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، و رومن گافمن ، رئیس سازمان اطلاعات خارجی این کشور ( موساد)، انجام گرفت.

جزئیات دیدار نظامیان آمریکا و اسرائیل

به گزارش تایمز اسرائیل، این دیدار در جریان سفر منطقه‌ای دریاسالار برد کوپر به منطقه صورت گرفت و هم‌زمان با شایعات و گزارش‌هایی درباره تلاش مقامات اسرائیلی برای جلب موافقت واشنگتن با انجام حملات مشترک تازه به ایران برگزار شد.

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ارتش اسرائیل اعلام کرد که کوپر و زامیر در کنار نشست سه‌جانبه با گافمن، در جلسه‌ای جداگانه با حضور فرماندهان ارشد دو کشور نیز شرکت داشتند. محور اصلی این گفتگوها بررسی تحولات منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی مشترک بود که بر ضرورت تعمیق همکاری‌های راهبردی و عملیاتی، تقویت هماهنگی میان نیروها و افزایش آمادگی مشترک برای رویارویی با سناریوهای مختلف تأکید داشت.

جریان‌سازی برای حملات مشترک به ایران

روزنامه جروزالم پست گزارش داد که تهدیدهای مرتبط با ایران از محورهای اصلی رایزنی‌های فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل بوده است. این روزنامه به نقل از یک منبع دفاعی نوشت که سفر کوپر بخشی از بازدیدهای دوره‌ای او از نیروهای آمریکایی تحت فرماندهی‌اش در منطقه است و نباید آن را غیرعادی تلقی کرد.

به گفته منابع رویترز، رومن گافمن در هفته‌های اخیر دیدارهایی با مقامات آمریکایی از جمله جان رتکلیف، رئیس سیا، و استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژه دونالد ترامپ، در میامی داشته و اطلاعات امنیتی اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در اختیار آن‌ها قرار داده است.

همچنین گزارش شده که ران درمر، از نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای جلب حمایت واشنگتن از حمله جدید به ایران تلاش کرده و معتقد است فرصت اقدام نظامی در حال محدود شدن است زیرا احتمال خروج بخشی از نیروهای آمریکا تا پایان سال وجود دارد.

تحریم‌های جدید خزانه‌داری علیه شبکه‌های ایران

در ادامه این تحولات، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه اعلام کرد که یک مؤسسه خیریه در لبنان و اعضای یک شبکه انتقال مالی را به دلیل ارتباط با حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) مؤسسه "و تعاونوا" در لبنان را به دلیل فعالیت‌های پشتیبانی مالی از حزب‌الله هدف قرار داد.

وزارت خزانه‌داری همچنین حسن خشن، صراف و بازرگان لبنانی، و برادرش ابراهیم خشن را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این افراد متهم به مشارکت در شبکه‌ای برای انتقال منابع مالی نیروی قدس سپاه پاسداران به حزب‌الله از طریق شرکت‌های "گلد گلوبال" و "سنکاری گلد" هستند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره اعلام کرد که تلاش‌های حکومت ایران برای نقض حاکمیت لبنان از طریق گروه‌های نیابتی تروریستی تحمل نخواهد شد و دولت آمریکا به مختل کردن تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذ در منطقه ادامه خواهد داد.

همکاری‌های نظامی جدید آمریکا و ونزوئلا

همزمان با این تحولات، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، در جریان یک سفر غیرمنتظره به کاراکاس با دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، دیدار کرد. پیت هگست در این دیدار از توافق همکاری نظامی جدید با ونزوئلا خبر داد.

دلسی رودریگز اعلام کرد که این توافق با هدف ارتقای آموزش و تسهیل دسترسی نیروهای مسلح ونزوئلا به تجهیزات عملیاتی و فناوری‌های جدید طراحی و اجرایی خواهد شد.