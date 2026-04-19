نشست مشترک معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بررسی راهکارها و برنامه‌های توسعه علمی و نوآوری در کشور برگزار شد. در این دیدار، چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها به عنوان موانع و فرصت‌های پیش رو مورد بحث قرار گرفت و بر لزوم تقویت زیست‌بوم نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش تولیدات علمی تأکید شد.

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، و حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری، در نشستی که روز گذشته در محل معاونت علمی برگزار شد، چشم‌انداز آینده علمی و نوآوری کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر علوم در این دیدار، شرایط کنونی کشور را علی‌رغم دشواری‌ها، سرشار از فرصت‌هایی برای رسیدن به قله‌های اقتدار و تبدیل تهدیدها به فرصت‌های استراتژیک دانست. وی دو سناریوی کلی پیش روی کشور را ترسیم کرد: اول، رفع تحریم‌ها که می‌تواند به بهبود قابل توجهی در اوضاع منجر شود و دوم، عدم رفع تحریم‌ها یا گشایش اندک که مستلزم کاهش شدید منابع کشور و اولویت‌بندی مسائل غیردانشگاهی خواهد بود. سیمایی‌صراف بر اهمیت حیاتی تقویت نهاد علم و فناوری در دوران پساجنگ تأکید کرد و به تجربه موفق کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی اشاره نمود که علم و فناوری را محور جهش در سایر بخش‌ها قرار دادند.

یکی از محورهای مهم این نشست، افزایش حقوق اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بود. وزیر علوم خبر از ابلاغ ۶۰ درصد از احکام اصلاح حقوقی بر اساس پیام سازمان برنامه و بودجه داد و ابراز امیدواری کرد که این مسئله به زودی به طور کامل حل و فصل شود. وی نقش حمایتی معاون اول رئیس‌جمهور در تسهیل این فرآیند را قابل تقدیر دانست و اعلام کرد که منابع مالی لازم در نظر گرفته شده، احکام صادر و مصوبات هیئت امنا امضا و ابلاغ شده است.

محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، در ادامه این نشست، بر نقش حمایتی معاونت علمی در رفع موانع و تأمین منابع مالی برای پارک‌های فناوری تأکید کرد. وی طرح موفق «نوشناس» را نمونه‌ای از هم‌افزایی مؤثر در این حوزه معرفی کرد و با وجود محدودیت‌های فضای کسب‌وکار و شرایط جنگی، انتظار نتایج مؤثری از پارک‌های علم و فناوری در نیمه دوم سال جاری را ابراز داشت. نگاه مثبت دکتر افشین و تیم همراه وی، نویدبخش تحولی جهشی در زیرساخت‌های پارک‌های علم و فناوری است. شهیکی همچنین به الگوی نوین توسعه پارک‌های تخصصی اشاره کرد که در آن، سه پژوهشگاه به پارک‌های تخصصی تبدیل شده و مراکز رشد یا تعطیل یا ارتقاء یافته‌اند تا با استانداردهای نوین همسو شوند. این رویکرد، با هدف جلوگیری از انحلال یا تغییر مأموریت نهادها و پارک‌های متعدد که در گذشته رخ می‌داد، در حال اجراست. او از برنامه تربیت ۱۰۰ مدیر آینده زیست‌بوم نوآوری خبر داد که بخش‌هایی از آن در ایران، چین، مسکو و ترکیه برگزار خواهد شد و هدف آن تربیت نسلی جدید از مدیران برای راهبری زیست‌بوم نوآوری و فناوری است.

در پایان، بر لزوم تقویت اعتبار مالیاتی، افزایش پایه سهام صندوق‌ها و نقش محوری صندوق‌های پژوهش و فناوری در سرمایه‌گذاری بذری و مراحل اولیه و پایانی چرخه عمر شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شد تا اهداف کمی برنامه هفتم توسعه در زمینه رشد واحدهای دانش‌بنیان محقق شود. سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، برنامه «جهش» را هوشمندانه خواند و با اشاره به رشد ۱.۶ درصدی مقالات علمی ایران در سال میلادی گذشته در مقایسه با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد ترکیه و ۱۳ درصد عربستان، بر ضرورت اجرای این برنامه تأکید کرد. وی به پیشرفت در فرآیند داوری‌ها اشاره کرد و بازگشت به مسیر تعریف شده توسط معاونت علمی را امری زمان‌بر و نیازمند گفتگو و حوصله دانست.

ابطحی نکته مهمی را در خصوص همکاری‌های علمی بین‌المللی مطرح کرد: مجموع مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در سطح جهان، بسیار بیشتر از مقالات منتسب به مؤسسات ایرانی است. این موضوع، که بخشی از رشد بالای ۲۰ درصدی مقالات ترکیه نیز مرهون پژوهشگران ایرانی مقیم آن کشور است، نشان‌دهنده مهاجرت نخبگان است. وی با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه زیرساخت‌ها، تقویت نقاط پژوهشی و ارتباطات آن‌ها را از منظر پدافندی، راهکار مناسب‌تری نسبت به تجمیع سرمایه در یک نقطه و احتمال از دست دادن آن دانست و بر لزوم تدبیر مشترک در این زمینه تأکید کرد. معاون پژوهشی وزیر علوم، با ابراز خرسندی از هدایت دغدغه‌های علمی کشور توسط دکتر افشین، ابراز امیدواری کرد که معاونت علمی و دو وزارتخانه علوم و بهداشت، بتوانند کیان علمی کشور را در شرایط کنونی حفظ کنند. وی هدف‌گذاری رشد حدود ۴ درصدی مقالات در برنامه هفتم را معقول دانست و معتقد بود با این هدف‌گذاری، می‌توان ضمن حفظ موقعیت فعلی، از عقب افتادن از رقبا جلوگیری کرد. این نشست، گامی مهم در جهت هم‌افزایی و ترسیم راهبردهای کلان برای ارتقاء جایگاه علمی و فناوری ایران محسوب می‌شود.





معاون علمی رئیس‌جمهور وزیر علوم دانش‌بنیان نوآوری جهش علمی

