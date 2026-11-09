سفر ژای جون به تهران و دیدار با علی باقری‌کنی در حالی انجام شد که تنش‌های آمریکا و ایران و حملات به قشم، منطقه را درگیر کرده است.

وزارت خارجه چین روز دوشنبه ۱۸ آبان خبر داد که ژای جون ، فرستاده ویژه دولت این کشور در امور خاورمیانه، با علی باقری‌کنی ، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار کرده است. این نشست دیپلماتیک در جریان سفر اخیر ژای جون به تهران برگزار شد که محوریت آن بررسی مناسبات دوجانبه و آخرین تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس بود.

مکانیسم دیپلماسی و هدف‌گذاری سیاسی

ژای جون در این دیدار صریحاً خواستار تمرکز بر راهکارهای سیاسی با رویکردی عقلانی و عمل‌گرایانه شد. او تأکید کرد که تمام تلاش‌های دیپلماتیک باید به بازگرداندن ثبات و توسعه هرچه سریع‌تر در منطقه خاورمیانه کمک کند. این دیپلمات ارشد چین علاوه بر تهران، در برنامه سفر خود به کشورهای عمان و عربستان سعودی نیز حضور داشته است.

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اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز دوشنبه سفر فرستاده ویژه چین را تأیید کرد و آن را ادامه رایزنی‌های نزدیکی دانست که با چین در حوزه روابط دوجانبه، بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای در جریان است. محمدعلی بک، مدیرکل خلیج فارس، نیز در این دیدار بر بررسی وضعیت یمن به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها تأکید نمود.

مواضع رقبا و هشدارهای امارات

در همین حال، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، هشدار داد که منطقه ممکن است با دوره طولانی بی‌ثباتی و فضای نامطمئن سیاسی روبه‌رو شود. قرقاش با اشاره به ادامه جنگ میان آمریکا و ایران، دستیابی به توافق سیاسی جامع را دشوار توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که امارات از ابتدا با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران مخالف بوده است.

واشینگتن‌پست در گزارشی مدعی شده است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از چین درخواست کرده تا از نفوذ خود برای ترغیب ایران به انجام توافق استفاده کند. دونالد ترامپ نیز اعلام کرده که در دیدارش با رهبران روسیه و چین، احتمالاً درباره موضوع ایران گفت‌وگو خواهد کرد.

پیامدهای عملیاتی و تأثیر بر زیرساخت‌ها

احمد نفیسی، معاون سیاسی استانداری هرمزگان، تأیید کرد که در شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان، حملاتی از سوی آمریکا به مناطقی از جزیره قشم صورت گرفته است. او صبح روز بعد در بیانیه‌ای ادعا کرد که این حملات خارج از محدوده‌های مسکونی و تجاری بوده و خسارتی به زیرساخت‌های حیاتی وارد نکرده است. گزارش‌های مستقل نیز صدای انفجار و دود را در این جزیره تأیید کردند.

این در حالی است که جنگ هشت‌ماهه ایران و آمریکا، اختلالات گسترده‌ای را در کشتیرانی و تجارت از مسیر تنگه هرمز ایجاد کرده است. نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره پیامدهای بلندمدت این درگیری‌ها افزایش یافته و منامه نیز بر آمادگی برای بدترین سناریوها تأکید داشته است.

توسعه زیرساخت جایگزین و تحولات بعدی

به منظور کاهش وابستگی به راه‌های دریایی پرخطر، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه ۱۷ آبان در منامه توافق‌نامه‌ای برای اجرای پروژه شبکه راه‌آهن مشترک امضا کردند. این پروژه دو هزار و ۱۱۷ کیلومتری قرار است کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان را به هم متصل کند.

مقامات منطقه اعلام کردند که ۵۶ درصد این پروژه تاکنون تکمیل شده و بهره‌برداری کامل آن تا دسامبر ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است. دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه ۱۸ آبان قرار است با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در کاخ سفید دیدار کند.