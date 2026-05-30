دیدار مقام‌های ارشد نظامی کوبا با نمایندگان فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در منطقه مرزی پایگاه دریایی گوانتانامو برگزار شد. موضوعات مربوط به امنیت مرزهای پایگاه دریایی گوانتانامو مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف این دیدار را مثبت ارزیابی کردند.

وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا اعلام کرد که مقام‌های ارشد نظامی این کشور با نمایندگان فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند. این دیدار در منطقه مرزی پایگاه دریایی گوانتانامو برگزار شد و موضوعات مربوط به امنیت مرزها ی پایگاه دریایی گوانتانامو مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف این دیدار را مثبت ارزیابی و بر ادامه ارتباطات میان فرماندهی‌های نظامی تأکید کردند. ژنرال روبرتو لگرا سوتولونگو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کوبا، نمایندگی هاوانا را در این نشست برعهده داشته است. این دیدار به دلیل سطح بالای مشارکت نظامی و گفت‌وگو درباره مسائل امنیتی، اقدامی کم‌سابقه توصیف شده است.

همزمان، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا در گفت‌وگو با خبرگزاری پرنسا لاتینا تأکید کرد که کوبا هرگز تهدیدی غیرعادی یا فوق‌العاده برای امنیت ملی آمریکا نبوده و نخواهد بود. وی اتهامات مطرح‌شده از سوی برخی مقام‌های آمریکایی را رد کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا در ماه مه گفته بود واشنگتن از حضور یک دشمن خارجی در فاصله‌ای نزدیک به سواحل آمریکا نگران است؛ اظهاراتی که به‌طور ضمنی به کوبا اشاره داشت. پیش از این نیز جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در 14 مه به کوبا سفر کرده و با نمایندگان وزارت کشور این کشور درباره مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرده بود.

کاخ سفید: ترامپ تنها توافقی خوب برای آمریکا را با ایران خواهد پذیرفتپیام قالیباف درباره مذاکرات ایران با آمریکا: هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد ش





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

کوبا ارتش آمریکا دیدار گفت‌وگو امنیت مرزها

United States Latest News, United States Headlines