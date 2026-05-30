وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا اعلام کرد که مقامهای ارشد نظامی این کشور با نمایندگان فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا دیدار و گفتوگو کردهاند. این دیدار در منطقه مرزی پایگاه دریایی گوانتانامو برگزار شد و موضوعات مربوط به امنیت مرزها ی پایگاه دریایی گوانتانامو مورد بررسی قرار گرفت.
دو طرف این دیدار را مثبت ارزیابی و بر ادامه ارتباطات میان فرماندهیهای نظامی تأکید کردند. ژنرال روبرتو لگرا سوتولونگو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کوبا، نمایندگی هاوانا را در این نشست برعهده داشته است. این دیدار به دلیل سطح بالای مشارکت نظامی و گفتوگو درباره مسائل امنیتی، اقدامی کمسابقه توصیف شده است.
همزمان، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا در گفتوگو با خبرگزاری پرنسا لاتینا تأکید کرد که کوبا هرگز تهدیدی غیرعادی یا فوقالعاده برای امنیت ملی آمریکا نبوده و نخواهد بود. وی اتهامات مطرحشده از سوی برخی مقامهای آمریکایی را رد کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا در ماه مه گفته بود واشنگتن از حضور یک دشمن خارجی در فاصلهای نزدیک به سواحل آمریکا نگران است؛ اظهاراتی که بهطور ضمنی به کوبا اشاره داشت. پیش از این نیز جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در 14 مه به کوبا سفر کرده و با نمایندگان وزارت کشور این کشور درباره مسائل امنیتی منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرده بود.
