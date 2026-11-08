نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با مقامات ایران بر تحکیم روابط دوجانبه و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. جزئیات نشست اربیل.

نچیروان ادریس بارزانی، رئیس اقلیم کُردستان عراق، در دیداری مهم با هیأتی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران ، به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای گسترش روابط میان دو طرف پرداخت. این نشست که در روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ (مصادف با ۸ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر اربیل برگزار شد، نشان‌دهنده تمایل جدی طرفین برای تثبیت و تقویت همکاری‌های دوجانبه در سطوح مختلف است.

رئیس اقلیم کُردستان عراق و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در این نشست، بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی تأکید کردند که منافع مشترک هر دو جانبه را به طور کامل تأمین نماید. هدف اصلی از این گفت‌وگوها، عبور از دیپلماسی سنتی و حرکت به سمت همکاری‌های عملیاتی و ساختاری در عرصه‌های گوناگون است که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در منطقه باشد.

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تحکیم همکاری‌های دیپلماتیک و اقتصادی

در بخش عمده‌ای از این دیدار، طرفین به بررسی دقیق چگونگی راهکارهای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های متنوع پرداختند. نچیروان بارزانی خواستار آن شد که روابط میان عراق و اقلیم کُردستان با جمهوری اسلامی ایران از وضعیت موجود فراتر رفته و به سطحی از تعامل پایدار و سودمند دست یابد. این رویکرد با هدف پوشش نیازهای متقابل و ایجاد بستری امن برای تبادل منافع اقتصادی و فرهنگی صورت گرفته است.

مسئولان ایرانی و عراقی در این دیدار، بر اهمیت هماهنگی بیشتر در زمینه‌هایی که منافع استراتژیک هر دو طرف را در بر می‌گیرد، بحث کردند. این گفت‌وگوها نشان می‌دهد که طرفین قصد دارند تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مانع از بروز هرگونه اصطکاک در روابط و همزمان، فرصت‌های جدیدی را برای توسعه مشترک ایجاد کنند.

امنیت مرزها و ثبات منطقه‌ای

موضوعات مربوط به همکاری‌های امنیتی و حفظ ثبات منطقه‌ای، محور اصلی دیگر این نشست بود. طرفین در این بخش بر اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه برای تحکیم امنیت تأکید کردند. این تأکید بیانگر درک متقابل از خطرات احتمالی و نیاز به مدیریت هوشمندانه تنش‌ها در خاورمیانه است.

نچیروان بارزانی و هیأت همراه خود، بر اتخاذ راهکارهای گفت‌وگویی و روش‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای حل‌وفصل مشکلات و تنش‌ها تاکید ویژه داشتند. این رویکرد دیپلماتیک نشان می‌دهد که اربیل و تهران معتقدند ثبات منطقه تنها از طریق تعامل سازنده و پرهیز از اقدامات نظامی قابل دستیابی است و هرگونه تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن ثبات کلی منطقه صورت گیرد.

توافق‌نامه‌های امنیتی و مسائل مشترک

در ادامه این دیدار، دو طرف پیرامون تفاهم‌ها و توافق‌نامه امنیتی میان عراق در کنار اقلیم کُردستان با جمهوری اسلامی ایران به گفت‌وگو پرداختند. این بخش از مذاکرات به بررسی جزئیات و نحوه اجرای بهتر تعهدات امنیتی اختصاص داشت. طرفین به بررسی تعدادی از مسائل مورد علاقه مشترک پرداختند که شامل مدیریت مرزها و مبارزه با پدیده‌های فرامرزی می‌شد.

تاکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی مرزی، یکی از دستاوردهای مهم این دیدار بود. نچیروان بارزانی در این راستا دستورالعمل‌هایی برای افزایش نظارت و همکاری در مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق صادر کرد. این اقدامات در راستای ایجاد امنیت پایدار برای شهروندان دو کشور و جلوگیری از هرگونه نقض امنیتی طراحی شده است.

به گزارش ایسنا، این نشست در حالی برگزار شد که تحولات منطقه‌ای نیازمند همگرایی بیشتر میان کشورهای همسایه است. حضور هیأت مسئولان ایرانی در اربیل و استقبال گرم از سوی نچیروان بارزانی، نشان‌دهنده اراده سیاسی قوی برای حفظ صلح و دوستی است. طرفین امیدوارند که این دیدارها مقدمه‌ای برای برگزاری جلسات بعدی و گسترش دامنه همکاری‌ها در سال‌های آینده باشد.