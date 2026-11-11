رئیس قوه قضاییه در دیدار با همسر شهید حسن طهرانی مقدم، بر نقش حیاتی خودباوری و خداباوری در توسعه صنعت موشکی و حضور پرشور مردم در شب‌های رمضان تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در آستانه پانزدهمین سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی مقدم ، با حضور در منزل این بنیانگذار صنعت موشکی ایران، دیداری صمیمی با همسر مکرم و اعضای خانواده ایشان برگزار کرد. این دیدار که در فضایی خانوادگی و معنوی انجام شد، فرصتی بود تا مقام عالی دستگاه قضا ضمن تفقد از بازماندگان این شهید والامقام، به بررسی دستاوردهای علمی و دفاعی حاصل از مجاهدت‌های او بپردازد.

تحلیل جایگاه پدر موشکی ایران و مقایسه با حضرت نوح

محسنی اژه‌ای در سخنان خود در جمع خانواده شهید طهرانی مقدم، معتقد است که لقب "پدر موشکی ایران" برای این شهید بزرگوار نارساست و حق مطلب را درباره عظمت تلاش‌های او ادا نمی‌کند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرمانبرداری شهید طهرانی مقدم از فرماندهی معظم کل قوا، ساختن کشتی توسط ایشان را به ساخت کشتی توسط حضرت نوح (ع) تشبیه کرد و گفت زمانی که حضرت نوح کار ساخت کشتی عظیم را آغاز کرد، برخی افراد ایشان را به سخره می‌گرفتند و با استهزا نسبت به این اقدام صحبت می‌کردند.

Also read نیویورک‌تایمز: وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌دلیل تهدید ایران به یک پایگاه نظامی منتقل شد

وی افزود: امام شهید ما همواره در خصوص تولید قدرت برای نظام جمهوری اسلامی ایران در ساحت‌های مختلف تاکیدات فراوانی داشتند و شخصیت‌های خداباور و خودباوری همچون شهید طهرانی مقدم آستین همت بالا زدند. امروز موشک‌هایی که شهید طهرانی مقدم و همکارانش پایه‌گذاری کردند، به همانند کشتی حضرت نوح وسیله نجات امت شده‌اند و ما ارزش مجاهدت‌های ایشان را بیش از همیشه متوجه می‌شویم.

نقش خودباوری در شکست تحریم‌ها و غبطه دشمنان

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد آنچه اهمیت به مراتب بیشتری دارد، تولید خودباوری برای ملت ایران توسط شهید طهرانی مقدم و همکارانش است. وی خاطرنشان کرد دشمنانی که بزرگترین صنایع دنیا را در اختیار دارند، امروز به پهپادها و موشک‌های قدرتمند و کم‌هزینه ایران که در شرایط تحریمی و با وجود محدودیت‌های اقتصادی ساخته شده‌اند، غبطه می‌خورند و در صدد تولید تجهیزات نظامی مشابه نمونه‌های ایرانی هستند.

محسنی اژه‌ای با استناد به آیه "کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ"، قدرت دفاعی امروز ایران را ناشی از ایستادگی در برابر مستکبرین و زورگویان عالم دانست و گفت خون مطهر شهدا حقیقتاً برای ایران اسلامی تولید قدرت کرده است. این مقام عالی قضایی یادآور شد اگر همه ما به مانند شهید طهرانی مقدم به تاکیدات رهبر انقلاب گوش می‌دادیم و آنها را به مرحله اجرا می‌رساندیم، وضعیت کشور نسبت به امروز بسیار متفاوت بود.

پدیده بی‌سابقه حضور مردم در شب‌های رمضان و دعای عاقبت بخیری

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مردم و امت ما پس از آغاز جنگ رمضان بیش از ۲۵۰ شب بدون یک نوبت تعطیلی در گرما و سرما در خیابان‌ها و میادین حاضر می‌شوند، این حضور را پدیده‌ای بی‌سابقه و بی‌نظیر توصیف کرد. وی برانگیختگی امروز مردم ایران عزیز را حاصل عنایت پروردگار متعال، خون مطهر شهدا، خودباوری، خداباوری و اعتماد به وعده‌های الهی دانست و حضورهای خانوادگی و پرشور امت را مصداقی از معجزات الهی خواند.

رئیس قوه قضاییه در پایان با درخواست توفیق از خداوند متعال، اظهار امیدواری کرد که ما نادانسته یا ناخواسته کار بزرگی که شهدا برای عظمت این ملت انجام دادند را به فراموشی نسپاریم. وی دعا کرد خداوند متعال به ما توفیق عنایت کند تا خدای ناکرده به خون مطهر شهدا از جمله شهید عزیز حسن طهرانی مقدم جفا نکنیم و همواره یاد آنان را گرامی داریم.