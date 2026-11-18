دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پس از یک سال دیدار مجدد در چین برگزار کردند. مذاکرات سه‌جانبه با محوریت جنگ اوکراین و تنش‌های تجاری در جریان است.

دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پس از بیش از یک سال، دیدار حضوری خود را در شهر شنژن چین و در حاشیه نشست اپک برگزار کردند. این دیدار تاریخی با حضور مستقیم شی جین‌پینگ ، رهبر چین، شکل گرفت و نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این گردهمایی برای آینده روابط بین‌المللی است.

تشریفات فرودگاهی و استقبال رسمی از رهبران

شی جین‌پینگ در باند فرودگاه شهر شنژن، مستقیماً دونالد ترامپ را هنگام خروج از هواپیمای ایرفورس وان استقبال کرد. این اقدام در مقایسه با سفر قبلی که در آن معاون شی جین‌پینگ مسئول استقبال بود، نشان‌دهنده رویکرد ویژه پکن به رئیس‌جمهور آمریکا است. تشریفات شامل پهن کردن فرش قرمز، گارد تشریفات و پرواز هواپیماهای نظامی از فراز محل بود که احترام خاصی را به دونالد ترامپ ابراز می‌کند.

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پس از این دیدار، ولادیمیر پوتین که چند ساعت پیش‌تر وارد شنژن شده بود، نیز با شی جین‌پینگ گفت‌وگو کرد. در محل کنفرانس، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین دست دادن رسمی و تبادل تعارفات را انجام دادند که با دقت زیادی برای نمایش ثبات دیپلماتیک طراحی شده بود.

مذاکرات سه‌جانبه و محوریت جنگ اوکراین

مهم‌ترین بخش این گردهمایی، برگزاری مذاکرات سه‌جانبه میان ایالات متحده، چین و روسیه در روز پنجشنبه است. این نشست، نخستین دیدار حضوری سه رهبر بزرگ محسوب می‌شود و تمرکز اصلی آن بر حل و فصل جنگ اوکراین است. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین نیز در حاشیه این رویداد، مذاکرات دوجانبه‌ای را برگزار خواهند کرد.

علاوه بر جنگ اوکراین، موضوعاتی مانند تحولات ایران، تسلیحات هسته‌ای و تنش‌های تجاری نیز در دستور کار این مذاکرات قرار دارند. اشاره‌های متعددی به بررسی تحولات حوزه هوش مصنوعی و تأثیر آن بر موازنه قدرت جهانی شده است که نشان‌دهنده جامعیت این گفت‌وگوهاست.

تداوم تنش‌های فناوری و پرونده جاسوسی

این دیدار سیاسی در سایه پرونده جنجالی جاسوسی انویدیا و جنسن هوانگ برگزار می‌شود. جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا، به دلیل رابطه با زنی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا او را به جاسوسی برای پکن متهم کرده بودند، برکنار شده است. چین این اتهامات را افترا خوانده و تکذیب کرده است.

با وجود تلاش دونالد ترامپ برای بهبود روابط تجاری با چین، این رویداد نشان‌دهنده تداوم تنش‌های میان این دو قدرت بزرگ است. شهر شنژن به عنوان مرکز فناوری پیشرفته، نمادی از این رقابت استراتژیک در حوزه‌های اقتصادی و دیجیتال محسوب می‌شود.

تحلیل پیامدهای دیپلماتیک و آینده روابط

شی جین‌پینگ بر پیگیری روابطی سازنده، راهبردی و مبتنی بر انصاف بین پکن و واشنگتن تأکید کرده است. این موضع‌گیری در حالی است که مذاکرات قبلی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا در اوت ۲۰۲۵ به نتیجه نرسیده بود.

برنامه کامل مذاکرات هنوز منتشر نشده است، اما حضور مستقیم شی جین‌پینگ نشان می‌دهد که چین نقش میانجی کلیدی در این تحولات ایفا می‌کند. منتظریم که نتایج این نشست چگونه بر آینده جنگ اوکراین و تحولات منطقه‌ای تأثیر بگذارد.